Daniel Auteuil séparé d'Emmanuelle Béart : "Finalement, il s'est retrouvé en Corse...", confidences d'un célèbre ami

Une promesse non tenue ! Interrogé par le magazine Soir Mag sur sa convalescence dans le Vaucluse, le chanteur Dave a multiplié les confidences, avec la liberté de ton qu'on lui connait. Il a ainsi ouvert les portes de sa maison achetée il y a vingt-cinq ans avec son mari Patrick Loiseau. Un coin tranquille où il aurait dû avoir comme voisin son grand ami Daniel Auteuil. Mais celui-ci lui a fait à l'envers !

"Nous sommes ici depuis 25 ans. À l'époque, mon cher ami Daniel Auteuil – nous sommes amis depuis 51 ans – avait une maison dans le Lubéron avec Emmanuelle Béart. À ce moment-là, de mon côté, j'avais une maison dans le Périgord et Daniel m'a convaincu de venir ici en me disant : 'Comme ça, quand on sera vieux, on ira à la pêche ensemble.' Finalement, il a quitté Emmanuelle [le couple s'est séparé en 1995, ndlr] et s'est retrouvé en Corse, mais il vient encore nous voir régulièrement", a ainsi confié Dave, dévoilant que son ami Daniel Auteuil n'avait donc pas tenu sa promesse pour leurs vieux jours. On peut toutefois comprendre que l'acteur des films Amoureux de ma femme, La belle époque ou encore Adieu Monsieur Haffmann soit tombé sous le charme de l'île de beauté ; et il n'est pas le seul ! Pour rappel, il s'est marié à l'artiste-peintre corse, Aude Ambroggi.

S'il a donc préféré acheter une maison en Corse - du côté de Rondinara, un spot superbe dans le Sud de l'île - Daniel Auteuil ne laisse pas son ami Dave sans nouvelles. Le chanteur reçoit même beaucoup de visites dans sa maison au vert. "Il était d'ailleurs là pas plus tard que la semaine dernière. Nous avons aussi d'autres amis près d'ici. Renaud habite à côté depuis près de 30 ans, il y a aussi un de nos musiciens (...) J'adore cette maison, elle est au milieu de nulle part dans une zone où on ne peut pas construire. Le seul désavantage, c'est que nous n'avons pas accès à l'eau de ville. On doit donc passer par un forage et avec la sécheresse actuelle, il ne donne rien. On doit donc s'approvisionner par citerne", précise-t-il.