Dave marié à Patrick Loiseau et privé de leurs "noces d'or" : "C'est un peu compliqué"

Dave revient de loin, mais il est revenu. Pour la sortie d'un coffret spécial intitulé Noces d'or, en hommage à l'anniversaire de sa rencontre avec son parolier et mari Patrick Loiseau, le chanteur de 77 ans était l'invité spécial ce mercredi 20 avril de l'émission C à vous, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Si l'album inédit sort pour leurs 50 ans de rencontre, l'interprète de Vanina a repris son hôte en apportant un détail et pas des moindres : "Maintenant, ça fait 51 !" C'est effectivement en février 1971 que le regard de Dave a croisé pour la première fois celui de son partenaire de vie.

Dave et Patrick Loiseau auraient aimé célébrer comme il se doit cette fête de l'amour pour leur couple. Malheureusement, c'est loin de leur cocon familial et de leurs petites habitudes qu'ils ont passé cet anniversaire si spécial : "Le 7 février, j'étais à l'hôpital, c'est un peu compliqué à fêter", a lancé Dave. Mais s'il avait besoin d'une preuve d'amour de celui qu'il a fini par épouser, Patrick Loiseau la lui a donnée au cours des dernières semaines.

Fin janvier, Patrick Loiseau a bien cru perdre Dave pour toujours. Le chanteur a été victime d'une lourde chute à leur domicile. Lui affirme ne se "souvenir de rien", pas même des petites blagues qu'il lançait à son époux pour rire de la situation : "Quand Patrick raconte que les pompiers ont dû découper vos vêtements avant de vous intuber dans le camion, vous, vous râlez 'Ohlala, c'était un cachemire à 250 euros !'", lui a rappelé Anne-Elisabeth Lemoine. Il a également souligné le côté positif de cet incident qui lui a fait passer 4 jours dans le coma, déclarant : "Je n'ai rien mangé pendant toute cette période, on a fait des économies !" Un second degré pas vraiment du goût de Patrick Loiseau.

Dans un entretien au magazine Paris Match, Patrick Loiseau s'était confié sans fard sur cet événement où il a vu sa vie basculer : "J'ai cru qu'il était mort, déclarait-il. J'ai d'abord appelé un ami. Il a prévenu les gardiens, qui ont contacté le Samu. Les pompiers sont arrivés en quinze minutes. J'avais réussi à tirer Dave vers le tapis et à lui mettre un coussin sous la tête." Ce geste a pu potentiellement sauver la vie de Dave. Trois mois plus tard, le chanteur est de retour. Les séquelles sont toujours présentes et ne vont pas disparaître tout de suite, mais une chose est certaine à ce stade : Patrick sera toujours là pour lui.