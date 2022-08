Christine Bravo, Jenifer, Alizée... : Ces stars qui se sont mariées en Corse

Ils sont nombreux à se dire oui l'été. Mais le sont-ils autant à avoir eu la chance de convoler en Corse ? Quelques stars ont en effet pu bénéficier du cadre idyllique qu'offre cette île somptueuse. Dans son numéro de ce mercredi 3 août 2022, Ici Paris consacre deux de ses pages à ces célébrités qui ont un lien avec la Corse. Certaines d'entre elles, s'y sont même mariées. Parmi elles, Jenifer, Alizée ou Laetitia Casta, toutes originaires de la région, ont naturellement prononcé leurs voeux sur l'île de beauté.

À 37 ans, Jenifer a dit oui à Ambroise Fieschi sur l'île, puisque c'est là que la mère d'Aaron – fruit de ses amours avec Maxim Nucci –, Joseph – fils qu'elle a eu avec Thierry Neuvic – et le petit dernier, né de son amour avec Ambroise – a rencontré son homme. C'était le 21 août 2019 dans la commune de Serra-di-Ferro. Alizée, elle, a épousé Grégoire Lyonnet, papa de sa cadette Maggy, en 2016, quand Laetitia Casta est devenue madameLouis Garrel à Lumio, en 2017.

Karine Ferri, Christine Bravo et Hélène Ségara

Hélène Ségara a beau ne pas être originaire de la région, cela n'a pas empêché la chanteuse de tomber sous le charme de la Corse. Le 30 août 2003, elle y a même épousé Mathieu Lecat. Daniel Auteuil, lui, a épousé une artiste originaire de l'île de beauté : Aude Ambroggi. Le couple a convolé à Porto-Vecchio en 2006. C'est non loin de l'île Rousse que Clara Morgane s'est unie à Jérémy Olivier, musicien originaire de la région, en 2012. Christophe Maé et Nadège Sarron, ont aussi choisi la Corse pour leur mariage en 2017. Plus récemment, c'est Christine Bravo et Stéphane Bachot qui se sont mariés non loin de l'île Rousse, le 11 juin 2022. À 66 ans, Christine Bravo est une femme épanouie et c'est d'ailleurs en Corse qu'elle habite depuis quelques mois maintenant tout en conservant sa péniche parisienne. Qui seront les prochaines stars à avoir la chance de se marier en Corse ?