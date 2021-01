Jenifer et Jean-Pascal Lacoste en couple à la Star Ac' : Bisous et caméras, confidences 20 ans après

C'était il y a déjà 20 ans. En 2001, TF1 lançait la première saison de la Star Academy. Parmi les candidats, la célèbre Jenifer, ressortie grande gagnante de cette édition, et Jean-Pascal Lacoste. Durant leur séjour au château des Vives-Eaux à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), le duo a vécu une histoire d'amour. Lundi 4 janvier 2021, auprès d'Evelyne Thomas sur Non Stop People, l'interprète de L'Agitateur se livre sur son idylle avec la belle brune.

De son passage dans la Star Academy, Jean-Pascal Lacoste en garde de bons souvenirs. Notamment avec celle qu'il appelle Jen. "C'était une belle amourette, je l'aimais beaucoup, lance le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8). On s'est fait trois bisous au château puis après on s'est un peu revus." Evelyne Thomas se demande alors s'il y a eu plus que ces simples bisous entre Jenifer et Jean-Pascal Lacoste. La réponse est claire : "Ah non, dans le château non ! Parce qu'il y a des caméras partout (...). On était là pour bosser !"

Jenifer et Jean-Pascal Lacoste, des retrouvailles après 19 ans de silence

Depuis, chacun a fait sa vie de son côté. Jenifer a enchaîné les tubes à l'instar de Ma révolution ou encore Au soleil. Côté vie privée, elle est devenue la maman d'Aaron (17 ans), né de ses amours passées avec Maxim Nucci, puis de Joseph (6 ans), fruit de sa relation avec Thierry Neuvic. Enfin, la coach de The Voice (TF1) est l'heureuse épouse d'Ambroise Fieschi depuis août 2019.

De son côté, Jean-Pascal Lacoste goûte également aux joies de la paternité. Avec son ex-compagne, une Américaine également prénommée Jennifer, il a eu deux enfants : Kylie (12 ans) et Maverick (8 ans). Plus encore, il prépare son mariage avec sa belle Delphine Tellier, soeur de Sylvie Tellier.

Et le 11 décembre dernier, après dix-neuf ans de silence, Jenifer et Jean-Pascal Lacoste s'étaient retrouvés sur le plateau de Touche pas à mon poste, face à Cyril Hanouna. Mais si lors de l'émission ils n'avaient que très peu échangés, en coulisses, ils ont célébré leurs retrouvailles sourire aux lèvres. "Je suis trop content", lançait Jean-Pascal Lacoste.