Dave : Aminci de 6 kilos, perte d'équilibre... le chanteur fait le point sur sa santé après sa grave chute

Comment se porte le chanteur Dave ? A 78 ans, celui qui jure devoir continuer de monter sur scène pour faire rentrer de l'argent dans les caisses car il n'a rien mis de côté, va de mieux en mieux. Mais il revient de loin ! En janvier dernier, il a fait une lourde chute chez lui à Paris, a passé plusieurs jours hospitalisés dans le coma avant de pouvoir rentrer à la maison. Evidemment, il garde des séquelles. Il se livre dans les pages de Gala.

C'est depuis sa résidence secondaire, une maison achetée il y a vingt-six ans avec son mari Patrick Loiseau du côté d'Avignon, que Dave a fait ses confidences au magazine. Et l'interprète du tube Vanina de confier qu'il a perdu du poids ces derniers temps : "J'ai perdu 6 kilos. Je n'aime d'ailleurs pas trop me voir dans le miroir parce que j'ai l'impression de voir mon père. Mon compagnon n'est pas très gentil, il me dit que ce n'est pas la graisse mais les muscles que j'ai perdus !" Et cette perte de poids s'explique sans doute par une certaine frustration... En effet, le chanteur a perdu le goût et l'odorat, un crève-coeur pour ce bon vivant qui adore cuisiner. "Je ne ressens rien, c'est horrible ! Sans compte qu'en vieillissant, la jouissance, qui est tellement importante dans la vie, devient par la force des choses beaucoup moins sexuelle. Alors celle d'un bon verre de vin, d'un bon petit plat, est tellement importante. Et j'en suis privé. Sans savoir combien de temps ça va durer", ajoute le chanteur.

Dave, qui assure "se refaire une santé" et nage quotidiennement dans sa piscine, a aussi quelques autres problèmes de santé depuis sa chute qui aurait pu lui être fatale. "J'ai également encore des problèmes d'équilibre provoqués par l'oreille interne. Je vois un kiné vestibulaire deux fois par semaine pour ça", précise-t-il. Malgré tout, Dave a pu retrouver le chemin de la scène et a notamment donné un concert le 13 juillet. S'il va se reposer tout l'été dans sa maison du Vaucluse, il prépare aussi un autre show pour octobre !

L'interview complète de Dave est à retrouver dans Gala, édition du 11 août 2022.