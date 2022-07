Dave, toujours obligé de chanter à 78 ans : "Je n'ai mis aucun argent de côté"

En janvier dernier, tout le monde a craint de ne plus jamais revoir Dave monter sur scène. L'artiste de 78 ans a été victime d'une lourde chute dans son appartement. Plongé dans le coma, Wouter Otto Levenbach de son vrai nom, s'en est finalement sorti, au grand soulagement de son public, angoissé à l'idée de ne plus jamais l'entendre pousser la chansonnette. C'était mal le connaître. Malgré des séquelles encore présentes après son accident, Dave est plus que prêt à fouler les scènes pour retrouver ses fans : "Quand on fait un métier passion, c'est très difficile d'arrêter, confie-t-il dans les pages de Nous Deux. Le meilleur moment, c'est quand on est sur scène. Après deux ans sans concert, je suis prêt."

Dave n'a pas vraiment le choix. Si le mari de Patrick Loiseau adore rassembler les gens autour de sa musique, cette dernière lui permet plus que jamais d'arrondir les fins de mois. Le plaisir est donc là, l'obligation également : "La plupart des artistes de variétés n'ont pas eu de fiches de paie jusque dans les années 1980. Je n'ai mis aucun argent de côté pour la retraite. Il faut donc que je continue de travailler." Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Dave ne touche pas le pactole en termes de retraite : "J'ai une amie hôtesse de l'air dont la pension de retraite est exactement le double de la mienne !"

Pour autant, s'il finit par gagner suffisamment d'argent pour vivre ses vieux jours sereinement, Dave ne compte pas abandonner les concerts. Il montera sur scène jusqu'au bout, jusqu'à ce que son corps ne le lui permette plus : "Je viens donner du bonheur aux gens, leur faire passer de bons moments. Je ne m'imagine pas m'arrêter. Dans les années 1980, j'ai envisagé d'ouvrir mon restaurant mais j'aurais été malheureux de ne plus monter sur scène."

Difficile d'abandonner tous les gens qui, encore aujourd'hui, le soutiennent et s'inquiètent pour lui : "Tous les jours, des gens m'abordent dans la rue en me demandant : 'Vous allez bien monsieur Dave ?' J'ai l'impression d'être Jean d'Ormesson avant sa mort." Dave est donc déterminé à leur rendre tout leur amour en continuant les spectacles comme celui du 14 juillet dernier, malgré les difficultés qu'il rencontre encore après son accident : "J'avais un trac fou. Je me suis un peu trompé dans les paroles, poursuit-il. Je me retrouve à répéter des chansons que je connais depuis 100 ans. J'ai des problèmes d'équilibre [...] J'ai perdu un peu de ma légèreté mais il m'en reste." Dave, vaillant jusqu'au bout !