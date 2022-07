Diaporama : Dave, toujours obligé de chanter à 78 ans : "Je n'ai mis aucun argent de côté"

1 / 20 Dave, toujours obligé de chanter à 78 ans : "Je n'ai mis aucun argent de côté"

2 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave - Enregistrement de l'émission "Joyeux anniversaire Renaud" au Dôme de Paris, diffusée sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage

3 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave lors de l'enregistrement de l'émission "CS Cohen" à Radio J à Paris. Le 20 avril 2022 © Jack Tribeca / Bestimage





4 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave - Tournage de l'émission "La Fine Equipe de Pierre Palmade", diffusée le 25 juin sur France 2 © Cyril Moreau-Tiziano Da Silva / Bestimage France Télévisions lance une nouvelle création de divertissement, une soirée événement orchestrée par P.Palmade et ses amis. Lors de cette soirée mythique placée sous le signe de l'humour, de la comédie et de la musique, près de 45 artistes se réunissent autour de P.Palmade pour chanter, faire des sketchs, s'amuser, rire et vous faire rire comme à l'époque des grandes émissions de variétés où les stars venaient juste pour le plaisir. Ils ont tous accepté de jouer le jeu en venant participer à cette émission événementielle. Dans des décors conçus spécialement pour ce show, tous ces artistes joueront de nombreux sketchs écrits pour l'occasion par P.Palmade, le samedi 25 juin 2022 sur France 2 à 21.10. Ne ratez pas N.Baye en call-girl, M.Robin et P.Palmade dans la peau de " Laurel et Hardy " ou de " Marie-Antoinette et Louis XVI ", mais aussi C.Bouquet en " Joconde ", etc. Ces mêmes artistes reprendront également des sketchs célèbres (" Le Scrabble ", " L'après dîner "...) en formant à chaque fois des duos inédits. Aussi des artistes de variétés d'aujourd'hui rendront hommage aux stars de la chanson d'hier en s'échangeant leurs chansons dans des duos étonnants et improbables. Quand C.Willem chante " Le chat botté ", C.Goya, elle, reprend " Double jeu ", ou encore V.Niclo qui reprend " Vanina " " La fine équipe ", c'est le défi fou que s'est lancé P.Palmade avec ce casting d'exception. Générosité, partage, bonne humeur et complicité seront les maîtres mots de ce divertissement original.





5 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave lors de l'enregistrement de l'émission "CS Cohen" à Radio J à Paris. Le 20 avril 2022 © Jack Tribeca / Bestimage





6 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave sur le plateau de l'émission "L'instant de Luxe" à Paris le 19 novembre 2021. © Baldini / Bestimage





7 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31 à Versailles", qui sera diffusée sur France 2. Le 12 décembre 2020 © Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage





8 / 20 Couverture du magazine "Nous Deux" du mardi 26 juillet 2022

9 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave et Anggun - Backstage de l'enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent Les plus beaux duos" à Paris, qui sera diffusée le 8 janvier 2021 sur France 3. Pour commencer l'année 2021 en beauté, " 300 choeurs " va réunir plusieurs générations d'artistes lors d'un grand show exceptionnel consacré aux plus beaux duos français. Pour la première fois depuis sa création, l'émission va orchestrer la rencontre inédite d'une trentaine de duos autour des plus beaux choeurs français... Toutes ces voix vont revisiter ensemble, dans des versions spécialement créées pour l'occasion, les grandes chansons d'hier et d'aujourd'hui... Une quarantaine d'artistes se mêleront aux voix des " 300 Choeurs ". Des duos qui seront accompagnés par les plus belles chorales : GOSPEL POUR 100 VOIX, LE CHŒUR DE PIERRE, LE CHŒUR DES PETITES MAINS SYMPHONIQUES, LES PETITS CHANTEURS D'ASNIÈRES, LE CHŒUR SYMPHONIQUE DE PARIS, LES CHŒURS DE FRANCE, CHŒUR ET MOUVEMENT, LES COPAINS D'ACCORDS, SANKOFA UNIT, BLOOMGOSPEL, LACRYMA VOCE, L'ACADÉMIE INTERNATIONALE DE COMÉDIE MUSICALE, LE CHŒUR C4 " 300 choeurs chantent les plus beaux duos ", un show musical inédit sous le signe du partage, riche en surprises et en émotions... © Tiziano Da Silva / Bestimage





10 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave pose à Paris le 29 janvier 2020. © Cédric Perrin/Bestimage





11 / 20 Exclusif - Dave, pose sur la place centrale du centre commercial CAP3000 où il avait donné un concert il y a 50 ans dans le cadre des festivités organisées à l'époque par CAP3000. Le 21 novembre 2019 CAP3000 a célébré ses 50 ans. Il y a un demi siécle, Cap3000 était le premier grand centre commercial à ouvrir ses portes en France. En 2019, après un projet de rénovation-agrandissement à 450 millions d'euros, le centre arrive à 135.000 m² au total de commerces, restaurant et un concept store "La Capsule". Altarea Cogedim, la société propriétaire de Cap 3000 a voulu reserver quelques surprises aux invités de cette soirée inaugurale. La première suprise fut "Un Retour Vers le Futur" avec la venue du chanteur Dave qui à chanter deux de ses tubes emblématiques, Du côté de chez Swan et Vanina, en clin d'oeil à sa prestation lors des festivités qui ont suivi l'ouverture de CAP3000 en 1969. Pour en témoigner, un expos photos réalisée par le photographe Charles Bébert, figure incontournable de la Côte d'Azur, présent sur tous les grand événements. Cette exposition est composée d'images inédites et exclusives. On y découvre le 1er anniversaire du Centre Commercial en octobre 70, avec Dalida et Claude François en concert sur la Place Centrale, ou encore des photos de concours organisés par CAP3000, avec notamment celui du "Concours Femme 3000 ", et le chanteur Carlos dans le jury. Mais aussi des photos de Dave chantant " Vanina " ou encore de David Alexandre Winter sur scène, à l'époque de son tube " Oh Lady Mary ", devant une foule impressionnante. © Bruno Bebert/Bestimage

12 / 20 Exclusif - Dave en concert surprise durant la célébration des 50 ans du centre commercial CAP3000 le 21 novembre 2019. Il y a 50 ans, Cap3000 était le premier grand centre commercial à ouvrir ses portes en France. En 2019, après un projet de rénovation-agrandissement à 450 millions d'euros, le centre arrive à 135.000 m² au total de commerces, restaurant et un concept store "La Capsule". Altarea Cogedim, la société propriétaire de Cap 3000 a voulu reserver quelques surprises aux invités de cette soirée inaugurale. La première suprise fut "Un Retour Vers le Futur" avec la venue du chanteur Dave qui à chanter deux de ses tubes emblématiques, Du côté de chez Swan et Vanina, en clin d'oeil à sa prestation lors des festivités qui ont suivi l'ouverture de CAP3000 en 1969. Pour en témoigner, un expos photos réalisée par le photographe Charles Bébert, figure incontournable de la Côte d'Azur, présent sur tous les grand événements. Cette exposition est composée d'images inédites et exclusives. On y découvre le 1er anniversaire du Centre Commercial en octobre 70, avec Dalida et Claude François en concert sur la Place Centrale, ou encore des photos de concours organisés par CAP3000, avec notamment celui du "Concours Femme 3000 ", et le chanteur Carlos dans le jury. Mais aussi des photos de Dave chantant " Vanina " ou encore de David Alexandre Winter sur scène, à l'époque de son tube " Oh Lady Mary ", devant une foule impressionnante. Pour coller à 2019, c'est le groupe de synthpop français Synapson qui a pris la suite sur scène. © Bruno Bebert/Bestimage

13 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave - Enregistrement de l'émission "La boite à secrets" N°2, présentée par F.Bollaert, et qui sera diffusée le 20 décembre sur France 3 en prime time. Le 8 octobre 2019 © Tiziano Da Silva / Bestimage





14 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave - Enregistrement de l'émission "La boite à secrets" N°2, présentée par F.Bollaert, et qui sera diffusée le 20 décembre sur France 3 en prime time. Le 8 octobre 2019 © Tiziano Da Silva / Bestimage





15 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave - Enregistrement de l'émission "La boite à secrets" N°2, présentée par F.Bollaert, et qui sera diffusée le 20 décembre sur France 3 en prime time. Le 8 octobre 2019 © Tiziano Da Silva / Bestimage





16 / 20 Le chanteur Dave - Enregistrement de l'émission "Animaux Stars" qui sera diffusée sur la chaine "Animaux" au Bastille Design Center à Paris. Le 15 janvier 2018 © Pierre Perusseau / Bestimage

17 / 20 Le chanteur Dave - Enregistrement de l'émission "Animaux Stars" qui sera diffusée sur la chaine "Animaux" au Bastille Design Center à Paris. Le 15 janvier 2018 © Pierre Perusseau / Bestimage

18 / 20 Archives - Portrait du chanteur Dave. Le 15 novembre 2017

19 / 20 Exclusif - Le chanteur Dave - Enregistrement de l'émission "Les Années Bonheur" à Saint-Denis, diffusée le 6 mai. Le 21 mars 2017 © Giancarlo Gorassini / Bestimage