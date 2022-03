Emmanuelle Béart et son ex-mari Michaël Cohen : leurs fils Surafel a 13 ans, retrouvailles et photos !

Le temps file et voilà que Surafel a déjà 13 ans ! Le temps de l'enfance disparaît pour laisser place à une route prenant la direction de l'adolescence et l'âge adulte. Ses deux célèbres parents, Emmanuelle Béart et Michaël Cohen, se sont retrouvés ce week-end pour célébrer ensemble cette nouvelle bougie.

L'actrice de 58 ans et le comédien et réalisateur de 51 ans ont tous les deux partagé de leurs retrouvailles sur Instagram. Malgré la rupture il y a plusieurs années - ils ont été mariés de 2008 à 2011 -, Emmanuelle Béart et Michaël Cohen sont restés proches pour leur fils né en Ethiopie en 2009, qu'ils ont adopté alors qu'il n'avait que 8 mois (en janvier 2010). Tous deux n'ont pas caché leur fierté de voir leur fils devenir un jeune homme. "Fiers de notre petit grand", a commenté Emmanuelle Béart en légende d'une image publiée dans sa story Instagram, sur laquelle elle apparaît avec Surafel et son ex-mari (voir le diaporama). "One more. 13", a de son côté écrit Michaël Cohen en légende d'une photo de son fils soufflant ses bougies, posées sur un gâteau au chocolat agrémenté de plusieurs friandises. "Fierté", a ajouté Emmanuelle Béart dans la section réservée aux commentaires.