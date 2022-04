Emmanuelle Béart obligée de se reprendre après un geste très équivoque

Emmanuelle Béart fait son retour sur grand écran. L'actrice de 58 ans sera à l'affiche du film Les Passagers de la nuit de Mikhaël Hers dont la sortie est attendue le 4 mai prochain. Pour en faire la promotion, elle était aux côtés de Charlotte Gainsbourg, à qui elle donne la réplique, sur le plateau de l'émission C à Vous. Celle qui travaille pour un programme de nuit dans une station de radio a été cuisinée sur le plateau du talk de France 5. Curieux, Patrick Cohen a voulu connaître le secret de ce grain de voix si particulier qu'elle possède dans ce drame.

Avant de répondre par les mots, Emmanuelle Béart a répliqué avec un geste très équivoque qui a fait rire tout le monde, la comédienne la première. Elle qui souhaitait imiter le fait de fumer une cigarette a eu un doute quant à l'interprétation de ce qu'elle était en train de faire. Pour être certaine qu'il n'y ait aucun malentendu - et qu'on ne comprenne pas qu'elle fumait une substance bien moins légale que du tabac -, la maman de trois enfants s'est reprise pour qu'elle soit sûre que tout le monde ait bien saisi ce qu'elle avait voulu dire.

Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuelle Béart n'a suivi aucune préparation pour obtenir la voix qu'elle a dans le film. Pour elle, le secret reste cette fâcheuse habitude dont elle a du mal à se défaire, la cigarette : "Voix de clopeuse. J'ai commencé à cloper, il ne faut pas faire l'apologie de la clope parce que c'est tellement dur d'arrêter donc ne commencez pas, mais j'ai commencé à 14 ans derrière le préfabriqué du Suez de Cogolin !" Loin d'être convaincu, Patrick Cohen a affirmé que fumer ne suffisait pas pour avoir une voix aussi sublime : "Alors c'est la voix deGuy Béart peut-être, c'est le reste de la voix de Guy Béart, je ne sais pas, un truc, un mélange..." lui a-t-elle répondu. Un bel héritage de cette figure paternelle qui lui manque tant.

En septembre 2015, Emmanuelle Béart faisait ses adieux à son papa. Une disparition dont elle a beaucoup souffert : "On ne se remet pas, on vit avec. Il est parti. Il avait 84 ans. Il a laissé un patri­moine artis­tique abso­lument magni­fique. On est deux filles [Emmanuelle et Eve, ndlr], est-ce qu'on va être capable de faire vivre ça ? Et si oui, de quelle façon ?" s'interrogeait-elle sur les ondes d'RTL en juin 2016. Désormais, elle le sait : elle n'a qu'à s'exprimer pour faire vivre la mémoire de son père.