Emmanuelle Béart évoque son père : "Il se foutait totalement de la bienséance"

Cette année sera le cinquième anniversaire de la triste mort de Guy Béart, décédé le 16 septembre 2015. Il a laissé derrière lui ses deux filles, Emmanuelle, qui est devenue l'actrice que l'on connaît, née de sa relation avec l'actrice et ex-mannequin Geneviève Galéa, et Eve, née de son court mariage avec Cécile de Bonnefoy du Charmel.

Les deux femmes ont pris en main l'héritage de leur père afin de sortir un double album hommage, De Béart à Béart(s), le 15 mai prochain. À cette occasion, c'est l'actrice de Manon des sources qui a accueilli Le Parisien, pour détailler cet "héritage artistique". "Avant de partir, il nous [Emmanuelle et Eve, NDLR] avait dit : 'C'est entre moi et Dieu. Ce qui doit rester restera", raconte-t-elle à propos de l'oeuvre musicale de son père. "Il se moquait qu'on se souvienne de son nom. Mais on a décidé de trahir sa parole avec amour." C'est parce qu'elles avaient "peur que sa voix disparaisse" que les deux soeurs ont demandé à vingt artistes de reprendre des titres de leur père. L'idée vient du regretté Charles Aznavour qui devait reprendre Il n'y a plus d'après. "Ce petit homme magnifique m'a expliqué que je ne pouvais pas ne pas rendre hommage à mon père", continue-t-elle. Ainsi, Brigitte chantera Allô, tu m'entends ? en guise de premier single.

Proche de la fin, Guy Béart continuait de vivre pleinement. Lors de son dernier Olympia, sa dernière scène du reste, Emmanuelle l'accompagne. "Ce fut très difficile, car je savais... Il n'était pas malade, mais, remonter sur scène, c'était une façon de dire au revoir', confie-t-elle. Mais "l'important", estime-t-elle, c'est qu'elle l'a "vu heureux, accompli. Il a eu ce qu'il a construit et détruit". Et de conclure, en fine analyste de son père : "Il se foutait totalement de la bienséance, mais il avait le sens de l'hospitalité."