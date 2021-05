Emmanuelle Béart, son coup de foudre pour un célèbre chanteur : "J'en ai fait une maladie"

Des années après, Emmanuelle Béart avoue enfin la vérité. Non, elle n'est pas férue de mathématiques, comme elle l'assurait pourtant dans une de ses toutes premières apparitions à la télévision, face à Jacky dans Platine 45 en 1982, année de sortie de son premier film. Un passage savoureux diffusé dans C à vous (France 5) le jeudi 13 mai 2021, alors que l'actrice fait la promotion du film L'Etreinte avec Vincent Dedienne.

Assurant ne pas se souvenir de l'interview, Emmanuelle Béart avoue quelques mensonges. "Je viens de débarquer à mon avis (...) J'ai quelques mensonges là déjà (...) Je sais pas, littéraire ça devait pas faire assez... Oui non j'ai eu le bac hein, par contre. Mais avec mention", rappelle-t-elle. Une chose était bien vraie dans le portrait qu'elle dressait d'elle en 1982 : son coup de foudre pour le chanteur Dave (et son rêve de devenir majorette).

"Oh ça oui ! Dave, c'est trop long, mais je me suis inscrite à un concours et c'est une autre qui a gagné, qui a passé son dimanche avec Dave à Saint-Tropez et j'en ai fait une maladie. Et donc plus tard j'ai connu Dave et j'ai compris qu'il n'y avait pas de mariage possible. C'était mon premier amour", se souvient-elle en embrassant l'artiste.

Malheureusement pour Emmanuelle Béart, en 1982, Dave avait déjà rencontré celui qui allait devenir son mari et célèbre parolier : Patrick Loiseau. À l'époque, l'actrice était loin de se douter qu'après des années à aimer Dave dans le secret, elle rencontrerait bientôt Daniel Auteuil sur le tournage de L'Amour en douce pour sa première grande histoire d'amour. Aujourd'hui, Emmanuelle Béart est mariée depuis plus de deux ans au réalisateur Frédéric Chaudier.