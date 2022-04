Emmanuelle (L'amour est dans le pré) : Son papa hospitalisé, ses confidences inquiétantes

Emmanuelle est en train de vivre une période difficile. L'épouse de Yoann, candidat de L'amour est dans le pré 2010, a fait une triste annonce en story Instagram, le 26 avril 2022.

Le 1er mai prochain, Emmanuelle et Yoann devaient se rendre à la Foire aux Chieuves. Un événement qui se déroule à Pierrefitte-ès-Bois, une commune française située dans le département du Loiret, en région Centre-Val de Loire. Au programme : une exposition et concours de chèvres, des dégustations, une exposition de vieux tracteurs ou encore une fête foraine. Cette année, il était très attendu puisqu'à cause de la Covid-19, cela faisait deux ans qu'il n'avait pas eu lieu.

Mais les personnes qui feront le déplacement n'auront pas le plaisir de voir le couple emblématique de L'amour est dans le pré, la faute à "une urgence familiale". Sur Instagram, Emmanuelle a précisé qu'elle était à l'hôpital de Bretonneau afin de soutenir un être cher. "Merci pour vos messages. Mon papa est hospitalisé. Certains d'entre vous savent qu'il est suivi car il a été greffé et qu'il a eu de nombreux cancers. Il a une infection. Il va faire plusieurs examens. Dès que nous en saurons plus, je vous tiendrai au courant", a écrit la maman de Lise et Eva. Pour l'heure, elle n'a pas encore donné de nouvelles à sa communauté.

En début d'année, c'est Frédérique qui a eu très peur pour sa maman. A cause du coronavirus, elle avait été transportée en urgence à l'hôpital. "Je pense très fort à ma petite maman d'amour hospitalisée depuis quinze jours à cause du Covid. D'abord à l'hôpital de Sarlat la Canedat où le personnel est aux petits soins, et depuis hier au Centre Hospitalier de Périgueux au service réanimation (son état est stationnaire avec un taux d'oxygène trop bas et une très grosse fatigue, il faut anticiper si elle avait besoin de soins plus poussés au niveau oxygène en espérant que non)", avait-elle révélé. Fort heureusement, sa mère est allée mieux par la suite. On souhaite à Emmanuelle qu'il en sera de même pour son papa.