Énora Malagré et la maladie : une annonce lancée "dans l'indifférence absolue"

Énora Malagré avait surpris tout le monde en publiant le 29 mai 2017 une vidéo Twitter dans laquelle elle annonçait officiellement son départ de l'émission Touche pas à mon poste (C8). Quelques semaines après avoir signé son grand retour télévisuel en tant que chroniqueuse dans la nouvelle émission d'Éric Naulleau intitulée De quoi j'me mêle, la jeune femme de 39 ans publie son ouvrage Un cri du ventre édité aux éditions Leduc.s, dans lequel elle raconte son rude combat contre le maladie qui la ronge et qui l'empêche de devenir maman : l'endométriose.

Vendredi 25 octobre 2019, invitée dans l'émission Je t'aime etc... sur France 2, elle est revenue sur la première fois qu'elle a officiellement annoncé sa maladie. C'était lors d'un prime de TPMP, en février 2017. Énora Malagré parle alors de "déclic" : "On m'a posé encore une fois cette sempiternelle question 'Pourquoi tu n'as pas d'enfant ?', puisque, à partir de 35 ans, si nous n'avons pas pondu, apparemment, nous sommes une mauvaise femelle. (...) Et j'en ai eu un peu marre, donc c'est sorti comme un cri, effectivement du ventre, et j'ai dit 'je ne peux pas avoir d'enfant parce que j'ai de l'endométriose'", explique la chroniqueuse.

La présentatrice, Daphné Bürki, qui a souhaité revoir les images de cette annonce-choc, s'est dite "scotchée" par la réaction, on ne peut plus froide, des camarades chroniqueurs d'Énora Malagré : "Tout le monde continue à faire sa vie et vous, vous soufflez un grand coup. Vous êtes toute seule, personne ne vous regarde, vous venez de lâcher le doss' de votre vie, personne ne réagit, des gens avec qui vous passez votre vie. Ça m'a profondément choquée, cette image, je l'avais oubliée !", déclare l'animatrice.

Remarque à laquelle la belle Énora Malagré répond, les yeux embués de larmes : "Tout cela a été effectivement accouché, si je puis dire, dans une indifférence absolue", déclare-t-elle en reconnaissant toutefois avoir reçu plein de messages de remerciements et d'encouragements de "milliers de femmes" à la sortie du plateau.

Aujourd'hui, en couple avec son chéri Hugo qu'elle décrit comme "un cadeau du ciel", la jeune femme a fait une croix sur la grossesse, mais pas sur le fait d'être mère. Elle a en effet entamé des démarches pour pouvoir adopter : "C'est encore un chemin très long, semé d'embûches, il faut être solide. Mais oui, je suis en train de faire le deuil de la grossesse, pas d'être mère", affirme-t-elle.

Son témoignage est à retrouver en intégralité dans son livre Un cri du ventre, aux éditions Leduc.s.