Enora Malagré et son compagnon Hugo Vitrani : ils affichent leur amour à l'avant-première d'Athena

Le film Athena - réalisé par Romain Gavras (Notre jour viendra, Le monde est à toi) et dont la sortie est prévue pour le 23 septembre prochain sur Netflix - est la nouvelle attraction de cette rentrée. Ce mardi, le long-métrage était projeté à la salle Pleyel (Paris) pour une avant-première qui a réuni de nombreuses célébrités connues de tous comme Vincent Cassel, Camille Cerf, Guillaume Canet, Bilal Hassani, Amel Bent, Antoine de Caunes, Fabrice Éboué ou encore le rappeur Kaaris.

L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste Enora Malagré était également de la partie aux côtés de son compagnon Hugo Vitrani. Très classe dans une tenue tout en noir, elle a fait très belle impression. La jolie blonde garde sa relation assez secrète, ce qui ne l'empêche pas par moment d'effectuer des apparitions publiques avec son beau brun comme ce mardi ou encore en juin dernier à l'occasion d'une soirée de kick-boxing organisée au Grand Palais. Elle avait alors croisé la route de son ex Cut Killer.

Le grand drame de ma vie

En revanche, si elle n'est pas du genre à épiloguer sur sa vie privée, elle a fait cette année de rares confidences dans les pages de Gala. Elle y évoquait ses faibles chances d'avoir un jour un enfant en raison de son endométriose (maladie gynécologique chronique, ndlr). "Envisager une autre façon d'être maman, c'est toujours dans ma tête. C'est compliqué d'en parler. J'ai toujours envie de pleurer quand j'évoque ce sujet... C'est le grand drame de ma vie de ne pas être mère. Je me réveille tous les matins avec cette tristesse-là. Ça a détruit un peu ma vie. Il faut encore que je me répare", confiait-elle avec beaucoup d'émotions.

Le regard des autres a notamment beaucoup pesé sur elle. "'Pourquoi tu n'as pas d'enfants', c'est une réflexion récurrente. Mais à chaque fois qu'on me pose cette question, je me refais tout le chemin de mes échecs pour devenir mère. J'en ai vraiment ras le bol des injonctions", expliquait celle qui n'a jamais caché sa bisexualité. Quoiqu'il en soit, elle peut notamment compter sur son prince charmant pour aller de l'avant et surmonter cette douloureuse épreuve.