Énora Malagré en soirée avec son compagnon Hugo... et son ex Cut Killer !

Il y a des soirées magiques dans la capitale en ce moment. Si tout le monde avait les yeux rivés sur le duel légendaire entre Rafael Nadal et Novak Djokovic à Roland-Garros, à quelques kilomètres de là se tenait un évènement qui a rassemblé de très nombreuses célébrités. Les organisateurs avaient décidé d'organiser le Championnat du monde de kickboxing dans le sublime Grand Palais Éphémère et la fête fut belle. Les spectateurs ont pu assister à la belle victoire de Cyril Benzaquen qui a pu compter sur le soutien des stars pour l'occasion.

Dans la salle, on a notamment pu voir Énora Malagré, venue accompagnée d'Hugo Vitrani, l'homme qui partage sa vie. Très classe dans une tenue tout en noir, elle a fait très belle impression. Pas très loin d'eux, l'animatrice radio a retrouvé une vieille connaissance puisque son ex Cut Killer était présent lui aussi ! Il n'était pas bien loin du rappeur devenu acteur JoeyStarr, venu encourager les combattants. Il était au côté d'une jolie blonde aux yeux bleus ainsi que du rugbyman Teddy Thomas. Un autre acteur avait également fait le déplacement jusque dans le 7e arrondissement de la capitale puisque Rayane Bensetti a posé juste à côté du ring. Lunettes aux teintes bleutées et jolie chemise noire, le beau gosse de 29 ans était particulièrement stylé pour l'occasion.

Les stars se donnent rendez-vous au Grand Palais Éphémère

L'icône du cinéma Gérard Lanvin, grand fan de sport, était lui aussi présent pour cet évènement unique en son genre. Veste de costard et béret sur la tête, son petit look gavroche était parfaitement adapté. Le chanteur Gilbert Montagné, accompagné de sa femme Nikole était là lui aussi, tout comme l'artiste Richard Orlinski, venu avec sa compagne Elisa Bachir Bey. Les acteurs Zinedine Soualem et Gilbert Cohen avaient également fait le déplacement avec leurs femmes pour cette nuit de gala. L'inimitable Jean-Marie Bigard complète ce panel de stars assez impressionnant (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama) !

Une magnifique soirée parisienne qui s'est achevée sur le triomphe de Cyril Benzaquen face à des spectateurs comblés. Que demander de mieux ?