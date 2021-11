Enrique (Star Academy) méconnaissable : l'ancien candidat a bien changé !

Comment fêter les 20 ans de la Star Academy sans évoquer l'une des saisons les plus marquantes, à savoir la quatrième ? C'était en 2004 et à l'époque, elle a été remportée par Grégory Lemarchal, soit trois ans avant sa mort. Alors, forcément, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que Nikos Aliagas et les candidats de cette saison se replongent dans leurs souvenirs. Pour cette soirée anniversaire, sept d'entre eux ont fait le déplacement : Sofiane, Karima Charni, Hoda, Sandy, Lucie Bernardoni, Mathieu Johann et Enrique Toyos. Ce dernier est d'ailleurs apparu méconnaissable tant son look a complètement changé.

Exit le jeune homme de 23 ans au style sportswear et surtout à la chevelure, certes courte, mais brune, car 17 ans plus tard, Enrique est devenu un homme à l'élégance certaine et... chauve. En effet, depuis plusieurs années maintenant, l'ancien élève du château de Dammarie-lès-Lys arbore ce nouveau look qui lui va très bien (voir notre diaporama).

Il n'y a pas que son physique qui a changé puisque Enrique a également vu sa carrière basculer. Il se dirige aujourd'hui davantage vers la comédie et prépare des "mini teasers acting" avec un groupe d'amis comme il l'a expliqué dans l'émission. Enrique Toyos aimerait par ailleurs percer à l'international, notamment en Espagne où il parle couramment la langue. Il a tout de même récemment redonné de la voix en participant à l'album hommage à Grégory Lemarchal, Restons amis, paru en octobre 2020. Un opus pour lequel il a collaboré avec ses copains Mathieu Johann, Lucie Bernardoni, Karima Charni, Sofiane, Hoda, John, Sandy, Gauthier, Tina, Morgan, Radia et Francesca Antioniotti.

Pour rappel, à l'époque de la Star Academy, Enrique avait été éliminé lors de la neuvième semaine de l'aventure.