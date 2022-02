Eric Abidal : Sa femme Hayet prête à pardonner après l'adultère ? Elle répond cash !

Si elle se montre forte face aux terribles révélations faites par son mari, Hayet Abidal n'en a pas moins beaucoup souffert. Depuis le début de l'affaire Hamraoui, le 4 novembre dernier, la vie de la femme d'Éric Abidal a basculé. Après la violente agression subie par la joueuse du PSG, les enquêteurs mettent en lumière la relation extraconjugale qu'elle a entretenue avec l'ancien défenseur de l'équipe de France. Trahie par le père de ses cinq enfants, Hayet demande le divorce dans la foulée et depuis, elle s'est montrée très ferme sur sa décision.

Active sur son compte Instagram où elle compte plus de 56 000 abonnés, Hayet Abidal a proposé aux personnes intéressées de répondre à leurs questions, et plusieurs d'entre elles portaient sur l'affaire Hamraoui. Quand une personne lui demande comment elle se sent aujourd'hui, la Française de 38 ans ne tente pas de cacher la vérité : "Je me relève doucement mais sûrement", assure-t-elle. Détruite par les révélations de son mari, elle explique qu'elle a besoin de temps à elle en ce moment. "Pour l'instant je me concentre sur ma reconstruction, aider de par mon expérience et bien sûr mes enfants", explique-t-elle. "J'ai mes petits moments de désespoir et de tristesse, que bien évidemment je ne montre pas ! La magie des réseaux sociaux", avoue-t-elle dans une autre réponse.

Hayet pas prête de pardonner Éric pour ses infidélités

Si elle s'en est pris assez violemment à Kheira Hamraoui, elle reste malgré tout bien plus amère à l'encontre d'Éric Abidal. Quand un abonné lui demande à qui elle en veut le plus, la réponse fuse : "Lui le premier. Elle, elle n'est que 'remplaçante' Meskina. Moi ? Absolument pas !!!". Voilà qui a le mérite d'être clair, tout comme sa réponse quand on lui demande si elle pourra pardonner son futur ex mari un jour : "Cette fois-ci NON !", écrit-elle. Hayet n'a donc pas l'intention de reprendre le père de ses enfants. Quand un abonné lui suggère de ne pas laisser l'ancien footballeur à une autre, elle répond simplement : "À quoi bon ?".

Malgré cela, elle ne compte pas effacer l'ancien sportif de 42 ans de sa vie et elle va garder son nom de famille pour ses "enfants", explique-t-elle. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que sa fille Kenya fête ses 6 ans. L'occasion pour cette maman attentionnée de penser à autre chose malgré la période difficile qu'elle traverse.