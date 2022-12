Éric Antoine "hyper déplacé" lors de la finale d'Incroyable Talent : l'une de ses interventions épinglée...

Après plusieurs semaines de compétition, la finale de la saison 17 de La France a un Incroyable Talent est survenue. Elle a été diffusée mardi soir sur M6 et mettait en scène les 13 candidats restants, dont faisaient parti les danseurs Oscar et Tiffany, l'acrobate Enzo Pèbre ou encore Orilia, la femme orchestre. Mais c'est le finaliste Alexis Couvelaere qui a particulièrement retenu l'attention au cours de la soirée.

Et pour cause, le chanteur a choisi, pour sa dernière prestation, d'interpréter le titre Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. Un tube du regretté artiste qu'Alexis avait déjà chanté lors de son mariage, a-t-il précisé. Comme depuis le début de son aventure, il a séduit avec sa voix puissante et d'une grande justesse. Chacun leur tour, les juges l'ont couvert d'éloges. Mais, Éric Antoine, n'avait pas en tête que de parler de son talent. En effet, l'humoriste a également souhaité rappeler le message morbide de la chanson de Johnny. "C'est fou parce que quand Johnny la chantait... c'est quand même l'histoire d'un féminicide cette chanson. C'est quand même l'histoire d'un type qui tue une femme par amour et ensuite qui se bute pour rester... c'est quand même ça la chanson", a-t-il souligné avant de rire nerveusement. Et pour lui d'ajouter une blague : "Donc est-ce qu'il y a un message vis-à-vis de ton épouse dans le choix de cette chanson ?"

Ne partons pas dans cette direction...

Pris de court par la question, Alexis Couvelaere a alors apporté une réponse étonnante. "Pas du tout ! Mais je pense qu'au-delà de la chanson, en fait, je pense que tout être humain peut par amour peut-être un jour malheureusement enfin voilà... mais pas forcément...", a-t-il tenté d'expliquer, rendant la situation d'autant plus gênante. Au contraire très amusé par sa réplique, Éric Antoine a éclaté de rire avant de mettre fin au malaise. "Ne partons pas dans cette direction..."

La séquence n'a en revanche pas beaucoup fait rire les internautes, lesquels ont estimé qu'Éric Antoine avait "dérapé" en mettant le sujet sur la table. "Non mais l'intervention d'Eric Antoine avec le chanteur Alexis : la gênance", "Éric Antoine doit passer la main, c'est sa pire saison dans l'émission... Beaucoup trop de dérapages...", "Mais c'est quoi cette question hyper déplacée d'Éric Antoine franchement ?? Et la réponse du mec n'en parlons pas", a-t-on regretté. D'autres en revanche ont félicité l'humoriste pour avoir rappelé le sens de la chanson au candidat.