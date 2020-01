Éric Bergeron mis en examen pour viol : sa victime présumée s'est suicidée

Le réalisateur du film d'animation Un monstre à Paris, Éric Bergeron, a été mis en examen le jeudi 2 janvier 2020 pour viol dans une affaire remontant à 2007, a appris l'AFP mardi 14 janvier auprès du parquet d'Aix-en-Provence. Le réalisateur de 54 ans, qui réside dans les Bouches-du-Rhône, a été placé sous contrôle judiciaire, a ajouté le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Achille Kiriakides.

L'enquête qui s'ouvrira devra se faire sans le témoignage de la plaignante. En effet, la victime présumée d'Éric Bergeron s'est donné la mort en 2017. Elle travaillait dans l'équipe de production du long métrage d'animation Un monstre à Paris, sorti en 2011. Après sa garde à vue en décembre dernier, Éric Bergeron a ainsi été mis en examen pour harcèlement sexuel et viol. On n'en sait pas plus sur les circonstances de cette plainte. Ni le mis en examen ni l'un de ses représentants n'a encore publiquement réagi à cette annonce.

Dans sa carrière, Éric "Bibo" Bergeron avait aussi réalisé le clip de la chanson La Seine, chanson phare du film, qui a reçu La Victoire de la musique 2012 du meilleur clip de l'année. Il est également le coréalisateur de Gang de Requins, sorti en 2004, qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur film d'animation en 2005.