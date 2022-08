Eric Cantona et Rachida Brakni : Rare apparition pour le couple, plus amoureux que jamais !

C'est loin du showbiz et des paillettes qu'ils coulent des jours heureux. Les vacances, pour Eric Cantona et Rachida Brakni, c'est à la bonne franquette ! Sur les réseaux sociaux, la comédienne, héroïne de la série Baron noir, a partagé plusieurs photographies sur lesquelles elle prend la pose avec son homme. Si elle n'indique pas le lieu qu'elle a choisi pour se reposer en amoureux, l'actrice de 45 ans a toutefois mis en lumière les talents culinaires de son cher et tendre.

Outre les images souvenirs, partagées sur Instagram le mercredi 10 août 2022, Rachida Brakni a publié une vidéo sur laquelle on voit Eric Cantona en pleine session gastronomique. Sa spécialité ? Les pizzas faites maison, à l'aide d'un four spécial, pour régaler leurs nombreux invités. Et si les tourtereaux mêlaient actuellement l'utile à l'agréable ? Les spectateurs n'ont pas vu l'ancien sportif au cinéma depuis l'année 2019, dans le film Ulysse et Mona de Sébastien Betbeder. Or, il vient de a croiser l'incroyable Françoise Fabian, comme en témoignent les quelques partages de Rachida en ligne.

Nous sommes assez famille

C'est le cinéma, après tout, qui a réuni ces deux-là. En couple depuis 2007, Eric Cantona et Rachida Brakni se sont rencontrés sur le tournage de L'Outremangeur, de Thierry Binisti. S'ils apparaissent de temps en temps l'un à côté de l'autre, à des avant-premières, plus récemment au Dîner de la mode du Sidaction, au Pavillon Cambon Capucines - Potel et Chabot de Paris, les deux comédiens préfèrent habituellement éviter de trop afficher leur vie privée - ce qui rend ces nouvelles photographies si précieuses ! "Nous sommes assez famille, avouait Eric Cantona, en 2015, dans les colonnes du journal Le Parisien. J'accompagne mes enfants à l'école et je vais les chercher ou ma femme le fait, ou on y va ensemble. Cela se passe bien. Une vie de famille comme tout le monde. Sauf qu'on a la chance de ne pas aller à l'usine."

Eric Cantona et Rachida Brakni sont parents de deux enfants : Emir, né en 2009 et Selma, née en 2013. La légende du football a également deux aînés, Raphaël et Joséphine, issus de sa relation précédente avec Isabelle Ferrer.