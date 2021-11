Eric Cantona : Sa fille Joséphine, une séduisante prof de Yoga...

A 55 ans, Eric Cantona est l'heureux papa de quatre enfants : Emir (12 ans) et Selma (8 ans), nés de son second mariage avec Rachida Brakni, ainsi que Raphaël (33 ans) et Joséphine (26 ans), issus de son premier mariage avec son ex-femme Isabelle Ferrer. Sa fille aînée a embrassé une carrière moins médiatique que celle de son illustre papa.

En effet, Joséphine est aujourd'hui prof de yoga ! Elle a fondé Urban Bliss et se présente comme étant notamment spécialiste des troubles alimentaires. Elle se dit également masseuse thérapeute et pratiquant le Kobido, un massage facial japonais aidant à lutter contre les marques du temps. "Ma passion pour le bien-être a démarré à mes débuts comme jeune adulte. J'avais appris de manière dure que ma santé mentale et physique sont de mon entière responsabilité. Après avoir essayé plusieurs carrières professionnelles (le design, la psychologie, la cuisine) j'ai décidé de faire du guidage des autres dans leur chemin vers le bien-être et la joie intérieure le but de ma vie", dit-elle sur son site officiel.

Pour mener à bien son projet, Joséphine a d'abord suivi une première formation de 200 heures en Inde, en 2017, puis une autre de 300 heures en France, en 2019. Une démarche similaire à celle de la chanteuse Natasha St-Pier, elle aussi désormais prof de yoga. "Pendant cette période, j'ai enseigné le yoga à temps partiel et j'ai continué mon apprentissage par la pratique et les études", ajoute-t-elle.