Eric Judor dragué par une immense et sublime star américaine : il lui a mis un râteau !

Eric Judor et Ramzy Bedia forment l'un des duos d'humoristes les plus célèbres de France. Ils se sont donnés la réplique dans la série H, avec Jamel Debbouze, ont enchaîné les spectacles et ont même tourné des films à l'instar de La tour 2 contrôle infernale. Lors d'une expérience cinématographique aux États-Unis, Eric Judor a même été dragué par une très célèbre et sublime actrice ! Une anecdote que les comiques ont raconté en décembre 2019 dans une vidéo tournée avec les youtubeurs Mcfly et Carlito.

"Nous sommes dans les années 2000, raconte Ramzy Bedia. Eric et moi allons retrouver le réalisateur Michel Gondry à New York où il tourne Eternal sunshine of the spotless mind." Au casting du film, Jim Carrey, avec qui le duo d'humoristes est venu enregistrer le court-métrage Pecan Pie, réalisé par Michel Gondry et diffusé en 2003. "On était pompistes et lui arrivait avec une voiture-lit. C'était génial de tourner avec lui, un rêve !", se souviennent Eric et Ramzy.

Dans le film Eternal sunshine of the spotless mind, Jim Carrey donne la réplique à Kate Winslet. "Le tournage se déroule, nous on attendait la coupure pour tourner notre scène avec Jim Carrey. Et pendant la pause, on voit Kate Winslet chuchoter quelque chose à Michel Gondry. On ne sait pas ce qui se passe, confie le frère de Melha Bedia, elle aussi humoriste. Michel Gondry vient voir Eric et lui dit : 'Bon voilà, est-ce que tu voudrais aller dîner avec Kate Winslet ce soir ? Elle me saoule avec toi, elle adore les chauves.'"

Eric Judor, "ultra fidèle" met un vent à Kate Winslet

Une incroyable invitation à laquelle Eric Judor a répondu... par la négative ! "J'ai refusé parce que j'étais fidèle et je suis rentré reprendre l'avion le soir-même pour retrouver ma femme", confie-t-il. "Moi, ultra fidèle, je réponds à Michel Gondry : 'Tu la remercies, c'est très gentil. Mais je reprends l'avion ce soir. Je pars'", se souvient Eric Judor. C'est ainsi qu'il a mis un râteau à la sublime Kate Winslet, connue pour avoir donné la réplique à Leonardo DiCaprio dans Titanic ou encore dans Les Noces rebelles.

Rappelons qu'Eric Judor est l'heureux papa de cinq enfants : deux filles, un garçon et une paire de jumeaux, des garçons également, nés en septembre 2018. En octobre 2016, avant cette dernière grossesse, l'acteur a célébré son mariage avec sa compagne de longue date dont il préserve avec grand soin l'identité, sur la terre de son père en Guadeloupe. Depuis, le couple aurait divorcé...