Eric Zemmour : Une célébrité culte de la télé-réalité va voter pour lui

Plus de dix ans après la diffusion de la télé-réalité Qui veut épouser mon fils ?, Giuseppe Polimeno n'a pas perdu son goût pour les coups d'éclats et les phrases choc. Interviewé pour l'émission L'Instant de Luxe diffusée sur Télé Star Play, la figure de télé a fait l'éloge d'Eric Zemmour en argumentant avec difficultés, mais en clamant qu'il voudrait voter pour le presque candidat à la présidentielle quand il aura fait sa carte électorale.

"Si je devais voter, je voterai pour Zemmour, parce que tout ce qu'il dit, il a raison. Je peux me mettre des gens à dos, je m'en fous. (...) 80% de ce qu'il dit, il a raison", dit Giuseppe Polimeno en louant la franchise du célèbre polémiste d'extrême-droite. Il assure que ses idées se rapprochent des siennes mais sans citer d'exemples en particulier. S'il n'est pas d'accord sur ses propos sur les prénoms d'origine étrangère, il estime que son discours sur les migrants est vrai : "Quand les Italiens ont envahi un pays, ils ont fait monter ce pays. Tous ces pays qui viennent, les sans-papiers, tout ça..."

Quand l'animateur Jordan de Luxe lui demande s'il "est front national" - le parti est rebaptisé Rassemblement national depuis 2018 -, son invité s'insurge : "Je suis pas front national. Je dis que quand on a un travail à donner, on le donne avant à ses enfants, à ses parents, à son sang. Moi j'ai quatre enfants, deux avec une Juive, un avec une Marocaine, et un avec une Algérienne. Je pense que j'ai répondu." A la fin du show, sa mère, la fameuse Marie-France, est sur le plateau et ne souhaite pas, elle, se prononcer sur la figure controversée qu'est Eric Zemmour.

Au cours de cette émission, Giuseppe Polimeno était aussi revenu sur sa condamnation à deux ans de prison, dont un avec sursis après les accusations de son ancienne compagne Hinda pour appels téléphoniques malveillants, menaces de mort réitérées, harcèlement et violences.