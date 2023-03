Erik Orsenna bientôt remarié (à 75 ans) à sa 3e ex-femme ? L'ex de Sophie Davant se livre sur ses projets !

Depuis près de cinquante ans, sa riche carrière n'a cessé de se développer : Erik Orsenna est aujourd'hui un auteur réputé, respecté de tous, entré à l'Académie Française en 1998 et qui tutoie les sommets de l'Etat. Un homme qui n'a aucune envie de s'arrêter, malgré le temps qui passe, puisqu'il fêtera ses 76 ans en mars mais vient de sortir son nouveau livre, une critique à peine déguisée de Vincent Bolloré.

Cependant l'homme de lettres n'en oublie pas sa vie privée : déjà marié trois fois, divorcé trois fois, il a eu deux enfants et a notamment partagé sa vie avec Sophie Davant pendant plusieurs mois. Une histoire qui n'avait pas marché, notamment parce que la présentatrice avait encore la tête dans son divorce, et qui avait fini sur une rupture, dont l'auteur s'est bien remis, puisqu'il s'est rabiboché avec sa troisième ex-femme, Isabelle de Saint-Aubin !

Autrice, tout comme lui, celle-ci est retombée dans ses bras il y a plusieurs années déjà, et tous les deux en ont notamment profité pour sortir un livre en commun, intitulé Géopolitique du moustique et sorti en 2017. Mais si chacun se concentre désormais sur sa carrière, et qu'ils tentent de garder un maximum de discrétion, ils ne manquent pas de projets. En effet, dans Libération ce vendredi 3 mars, qui consacre un portrait à l'écrivain, on peut lire une bonne nouvelle : "Il regorge de projets, voyages, ouvrages, nouvelle maison, remariage avec sa troisième femme."

Une rare sortie récemment

Un mariage, ou plutôt un deuxième mariage après leur divorce qui va les rendre plus heureux que jamais, eux qui sont sortis de leur réserve habituelle il y a quelques jours pour un spectacle de danse auquel ils ont assisté ensemble. Une rare sortie entre l'écrivaine et celui que Sophie Davant décrivait comme un "être attentif et sensible" qui montre que tout va bien pour eux, dans le meilleur des mondes !

Un bonheur qu'Erik Orsenna partagera sans doute en famille avant de retourner travailler : outre sa place à l'Académie Française et ses futurs romans, il a été chargé par le gouvernement, selon le journal, de se pencher sur l'écriture d'une loi sur la fin de vie. Et si le sujet semble lourd, il saura y mettre sa patte, comme il a toujours su le faire dans tous ses projets !