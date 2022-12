Sophie Davant séparée d'Erik Orsenna : elle assume sa part de responsabilité dans leur rupture, confidences...

Depuis plusieurs mois, Sophie Davant a retrouvé l'amour dans les bras de William Leymergie, son ami de longue date. Il s'agit là d'un nouveau souffle pour l'animatrice qui a connu de gros échecs amoureux dans le passé. D'abord celui avec son ex-mari Pierre Sled, avec qui elle a été en couple durant vingt-trois ans et a eu deux enfants, Nicolas (27 ans) et Valentine (25 ans), puis avec Erik Orsenna.

En effet, après son divorce, Sophie Davant a vécu une belle idylle avec l'écrivain et membre de l'Académie française, attendu dans le Grand Echiquier ce lundi soir sur France 3. C'était en 2012 mais malheureusement, leur relation était destinée à se terminer. C'est ce qu'a expliqué sans tabou l'animatrice d'Affaire conclue à travers les pages de son livre Tout ce qui nous lie ! (sorti le 19 mai 2021, aux éditions Albin Michel).

Sophie Davant "insatisfaite" avec Erik Orsenna

Sophie Davant y reconnaissait avoir été séduite par son esprit et son intelligence mais s'être précipitée vers lui, sans être tout à fait remise de sa séparation avec Pierre Sled. "J'avais besoin de me voir autrement dans le regard d'un homme, de sentir son désir, son plaisir en ma compagnie. (...) J'ai rencontré alors celui qui répondait à mes aspirations et qui me tendait justement ce miroir et je suis tombée amoureuse. (...) Attendre tant de lui alors que je n'avais pas pris le temps nécessaire pour digérer ma rupture et faire le deuil de mon mariage. (...) Insatisfaite, je lui en demandais beaucoup. Mes attentes étaient trop lourdes pour cet être attentif et sensible qui me répétait en boucle qu'il m'avait rencontrée trop tôt et que je n'étais pas sortie de mon histoire précédente", rapportait-elle avec une grande honnêteté, reconnaissant sans problème sa part de responsabilité.

La séparation était alors inévitable pour le couple qui est resté un an ensemble. Mais Sophie Davant n'était finalement pas la seule fautive puisqu'elle révélait qu'Erik Orsenna était par ailleurs épris d'une autre femme lorsqu'ils se fréquentaient, l'une de ses ex-épouses, "ce qui n'arrangeait pas les choses". "L'échec était annoncé. J'ai compris que partir, c'est avant tout une décision que l'on prend pour soi", analysait-elle sur le sujet.