Erik Orsenna : Rarissime apparition de sa compagne Isabelle, l'ex de Sophie Davant heureux devant Richard Berry

Quoi de mieux, après avoir accueilli un nouvel arrivant à l'Académie française dans la journée, que de sortir pour aller voir un ballet ? En tout cas, cela semble avoir été la philosophie de l'un de ses membres, l'écrivain Erik Orsenna, qui a répondu présent à la soirée de Gala du Ballet Julien Lestel ce jeudi 9 février à la Salle Pleyel, à Paris. En compagnie d'une invitée très rare : sa compagne, Isabelle de Saint-Aubin !

Si le couple se connait depuis de nombreuses années, puisqu'ils ont même sorti un livre en commun, Géopolitique du moustique, en 2017, pas question pour eux de céder à trop de médiatisation. Particulièrement discrets en effet, ils ne sont que très rarement pris en photo ensemble et fréquentent encore moins ce genre de soirées... mais la danse classique, pas question d'y échapper !

Visiblement, le membre de l'Académie Française est donc particulièrement heureux, et a bien retrouvé l'amour après sa rupture avec Sophie Davant en 2013. Celle-ci est toute aussi épanouie que lui : cet été, elle a en effet officialisé sa relation avec son ancien collègue William Leymergie.

Richard Berry venu en amoureux

Outre Erik Orsenna et sa rarissime Isabelle, qui préfère ses livres aux flashs des photographes, un autre couple a été particulièrement remarqué : Richard Berry et sa bien-aimée Pascale, toujours plus proches l'un de l'autre. Sans leur petite Mila (8 ans), sûrement restée à la maison sous bonne garde, l'acteur et sa femme ont profité d'une soirée très spéciale de théâtre.

Posant tous les deux, ils ont également retrouvé Alain Terzian, l'ancien président de l'Académie des Césars, qui avait démissionné en 2020 après plusieurs polémiques mais qui semblait ravi de poser avec eux. Il faut dire que Pascale, dans sa robe en velours noir, était particulièrement sublime !

Enfin, le propriétaire du groupe Barrière, Dominique Desseigne, avait fait le déplacement pour admirer le spectacle organisé par sa compagne, l'ex-danseuse de l'Opéra de Paris Alexandra Cardinale. Et comme un symbole de réconciliation entre eux, c'est son fils Alexandre, son héritier dans l'entreprise, qui était assis à ses côtés, avec sa femme. Une belle photo de famille pour soutenir les projets artistiques, on adore !