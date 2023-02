"Ma Pascale" : Richard Berry amoureux, belle déclaration à son épouse pour une journée spéciale

C'est un couple qui semble indestructible depuis toutes ces années : mariés depuis 2016 mais en amoureux depuis plus de dix ans, Richard Berry et sa femme Pascale semblent plus heureux que jamais ces dernières années. Et l'acteur, romantique, n'a pas oublié la Saint-Valentin pour lui déclarer son amour en public : ce mardi, sur son compte Instagram, il a posté une magnifique photo d'elle.

En légende, il s'est montré plutôt laconique en revanche : "Happy Valentine à ceux qui s'aiment et aux autres ! Et particulièrement à toi ma Pascale !". "Sa" Pascale qui lui a donné en 2014 le plus beau des cadeaux : leur petite Mila, âgée de huit ans, et qui parait faire leur bonheur chaque jour, du moins selon le compte Instagram de ses célèbres parents.