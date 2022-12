"Je vis un cauchemar éveillé" : La femme de Richard Berry, Pascale Louange, brise le silence

L'affaire n'est pas terminée

L'avocat de Coline Berry-Rotjman, Me Patrick Klugman, a immédiatement annoncé un pourvoi en cassation. "Face à une décision qui criminalise la parole des victimes de violences sexuelles, Coline Berry décide de se pourvoir en cassation", a indiqué le cabinet de Me Klugman dans un communiqué. "Cette décision recèle tous les éléments d'un scandale qui ne peut et ne doit pas perdurer ni dans notre Etat de droit ni pour la libération de la parole des victimes d'abus sexuels et d'inceste", a-t-il précisé, regrettant notamment que la décision de première instance ait été rendue alors que l'enquête sur le fond était en cours.

Le 14 février 2021, dans un article publié par Le Monde, Coline Berry-Rojtman, soutenue par sa cousine Marilou Berry, évoquait des violences sexuelles qu'elle aurait subies mineure en 1984 et 1985 au domicile de son père qui vivait alors avec Jeane Manson, accusée d'avoir participé avec lui à ces agressions. L'ancienne chanteuse âgée de 71 ans avait décidé de poursuivre son ex-belle-fille pour diffamation devant le tribunal d'Aurillac, dans le Cantal, où elle vit une partie de l'année.