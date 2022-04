"Une connerie mais..." : La femme de Richard Berry ne regrette pas vraiment sa gifle à Coline...

Jusqu'ici très discrète bien qu'elle a apporté un soutien indéfectible à son mari Richard Berry - accusé de faits d'inceste - Pascale Louange a fait parler d'elle, le 1er avril, après sa gifle inattendue à Coline Berry, lors d'une journée d'audience à Aurillac. L'épouse du comédien s'en est pris physiquement à la fille de celui-ci et ne semble regretter qu'à moitié son geste. Il faut dire qu'elle a les nerfs à vif.

C'est le magazine Voici qui se fait l'écho de l'état d'esprit de Pascale Louange après son geste contre Coline Berry, au tribunal d'Aurillac où se tenait le procès intenté par Jeane Manson - ex-épouse de Richard - pour diffamation. Pour rappel, Coline assure que la chanteuse américaine aurait participé à des jeux sexuels sur elle dans son enfance et aurait caché les supposés faits d'inceste dont elle aurait été victime de la part de son célèbre papa, ce que nient les anciens époux. "Elle considère la gifle comme une connerie, mais pour elle c'est allé trop loin. Elle a beaucoup de mal avec les retombées de cette affaire", a fait savoir une personne proche du couple. Pire, "elle a une haine indéfectible envers Coline", ajoute la source anonyme.

Pascale Louange, mariée depuis 2016 à l'acteur, avait même encouragé et insisté pour que son mari Richard Berry se rende au tribunal d'Aurillac pour témoigner alors que lui ne voulait pas "enfoncer sa fille" dont il assure qu'elle a de longue date une tendance au mensonge. "Elle ment, c'est compliqué, elle fabrique des problèmes", a-t-il d'ailleurs dit à l'audience, évoquant des retours de gens du métier avec lesquels il avait pourtant réussi à l'imposer pour qu'elle travaille.

Pascale Louange "voulait absolument qu'il puisse s'exprimer", lit-on. Celle-ci doit très mal vivre de voir son époux et père de sa fille Mila (née en 2014) être traîné dans la boue et lâché par le show business ; il a toutefois pu reprendre les représentations de sa pièce Plaidoiries mais trois projets ciné ont été annulés. Comme Jeane Manson, elle semble donc croire que Coline Berry ment quant aux graves accusations qu'elle a porté tardivement contre son père. Depuis la plainte déposée - le parquet de Paris enquête toujours sur le fond - le clan a explosé en deux camps, entre ceux qui se rangent derrière Coline et les autres derrière Richard.

Tous les protagonistes impliqués restent présumés innocents jusqu'au jugement définitif de ces affaires.

Voici, dans les kiosques le vendredi 8 avril 2022.