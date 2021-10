Affaire Richard Berry : Le coup de colère de son ex Catherine Hiegel, qui sort du silence

Populaire comédienne très appréciée du milieu, Catherine Hiegel revient sur scène dès le 15 octobre avec le spectacle Les règles du savoir-vivre dans la société moderne au théâtre du Petit Saint Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. En interview avec le JDD, elle a évoqué son actualité mais aussi celle de son ancien compagnon Richard Berry, lui aussi de retour sur les planches...

Sur Instagram, le comédien a annoncé qu'il reprend les représentations de sa pièce Plaidoiries dès le 31 octobre au Théâtre Libre, également dans le 10e. Et cela agace prodigieusement son ex Catherine Hiegel... "On ne peut pas l'empêcher mais que Richard remette une robe d'avocat et dise des textes de Gisèle Halimi [avocate féministe décédée en juillet 2020, NDLR] me fait vomir ! C'était une amie, une vraie. Elle n'a même pas touché un droit", tacle la comédienne, qui a partagé sa vie avec Richard Berry dans les années 1970. Très discrète, celle-ci avait peu pris la parole sur l'affaire médiatico-judiciaire dans laquelle se trouve aujourd'hui son ex, révélant tout juste avoir été une femme battue du temps de leur histoire.

Alors que leur fille, Coline Berry, a accusé Richard de faits d'inceste et porté plainte, Catherine Hiegel ne pouvait pas rester de marbre face à ces terribles accusations. "Vous avez peut-être remarqué que ma fille s'appelle Coline Berry ? Ce que son père lui a fait, je ne pouvais pas l'imaginer", ajoute-t-elle auprès du Journal du dimanche. Si elle est donc tombée de sa chaise en apprenant ce dont sa fille aurait été la victime, elle est aujourd'hui pleinement à ses côtés. Le clan Berry a explosé après la plainte de Coline, sa cousine Marilou Berry ayant notamment pris partie pour elle. Quant à l'acteur, il peut lui compter sur le soutien de sa fille Joséphine et de sa femme Pascale Louange.

Richard Berry, qui a démenti à plusieurs reprises les accusations de Coline, reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.