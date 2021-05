Jeane Manson "éclaboussée" par l'affaire Richard Berry : très touchée, elle dénonce les rumeurs

Face au scandale, Jeane Manson trouve du réconfort dans la musique. Accusée d'abus sexuels sur mineur par son ex-belle-fille Coline Berry-Rojtman, la fille aînée de son ex-mari Richard Berry, la chanteuse et comédienne nie en bloc. Alors que l'enquête se poursuit, l'Américaine de 70 ans dénonce - en musique - le procès médiatique qui l'accable déjà en ligne.

"Très touchée par la nouvelle chanson de Sheila qui traite le sujet de La Rumeur, Jeane Manson a-t-elle écrit sur son compte Facebook le 4 mai 2021, évoquant ainsi un extrait du dernier album de Sheila, Venue d'ailleurs. Cette chanson me va droit au coeur surtout avec toutes les éclaboussures qui circulent me concernant sur la toile d'internet. Bravo à Sheila et son équipe pour avoir le courage d'évoquer le sujet surtout pour elle qui en est victime depuis près de 60 ans." Dès le début de sa carrière, Sheila a fait l'objet de douloureuses rumeurs, affirmant notamment qu'elle était un homme. Des ragots qui continuent de la suivre, tant et si bien que la star des yéyés s'en défend encore aujourd'hui.

Jeane Manson est quant à elle accusée d'inceste sur son ancienne belle-fille, mais également sur sa propre fille Shirel. Des abus qui auraient été commis au milieu des années 1980, alors qu'elle était mariée à Richard Berry, si l'on en croit le témoignage de Coline Berry-Rojtman. Dans sa plainte, déposée auprès du parquet de Paris en janvier 2021, cette dernière dit avoir été contrainte de prendre part à des "jeux sexuels" de la main de son père et sa belle-mère, lorsqu'elle était enfant. Lors d'un passage remarqué sur BFM TV en mars, Coline Berry-Rojtman avait également affirmé que Jeane Manson faisait partie d'une secte, celle des Enfants de Dieu, "qui prône la pédophilie et l'inceste".

Dans un communiqué, l'interprète du titre Avant de nous dire adieu a fermement démenti ces "propos perfides" et dénoncé une "affaire calomnieuse" qui "l'afflige cruellement" avec sa famille. "En portant une grave atteinte à mon honneur, je réserve mes explications aux autorités qui ont été saisies", a-t-elle affirmé. A l'image de Richard Berry, qui nie lui aussi tout acte incestueux, avec le soutien de son épouse et de sa fille Joséphine Berry, Jeane Manson peut compter sur celui sa fille Shirel.