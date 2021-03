Jeane Manson membre d'une secte pédophile ? Elle dénonce des "propos perfides"

Au mois de janvier 2021, Coline Berry-Rojtman a porté plainte auprès du parquet de Paris contre son père Richard Berry et son ancienne belle-mère, pour des faits de "viols ou d'agressions sexuelles incestueux, et de corruption de mineure". Elle affirme avoir été victime d'abus sexuels lorsqu'elle était enfant et qu'elle passait certains week-end avec Richard Berry et Jeane Manson, mariés entre 1984 et 1986. La fille de la chanteuse, Shirel, aurait elle aussi été forcée à prendre part à des "jeux sexuels" à la même époque. Pourtant, cette dernière a fermement condamné ces accusations lors d'une interview accordée à BFM TV début février. "Je peux vous dire que rien de tel ne s'est passé. Jamais, ô grand jamais", avait notamment répondu l'interprète.

Si Richard Berry nie lui aussi ces accusations d'inceste, l'acteur et réalisateur de 70 ans a en revanche avoué avoir été un compagnon violent avec Jeane Manson, mais aussi avec la mère de Coline, la comédienne Catherine Hiegel.

Richard Berry et Jeane Manson restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.