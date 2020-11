Sheila et la rumeur qui lui a pourri la vie : nouveau démenti, photo en maillot à l'appui

Une famille marquée à vie

"C'est terrible. Faut quand même comprendre que quand on a 18 ans, et que vous vous trouvez à la Une de tous les kiosques de Paris 'Sheila est un homme'... J'ai passé des jours et des jours enfermée chez mes parents, à pleurer, Sheila avait-elle expliqué à Marc-Olivier Fogiel en 2016. Vous vous imaginez mes parents ! Ça les a coupés de tout le monde, ils n'osaient plus sortir." La star des yéyés, aujourd'hui âgée de 75 ans, avait alors ajouté : "Je pense qu'aujourd'hui, demain je meurs il y en aura un qui dira 'moi j'ai bien connu le docteur qui l'a opérée'. J'en suis sûre. Parce que c'est comme ça. Mais faut penser au mal que ça fait sur la longueur. On peut pas imaginer que ça va vous poursuivre pendant 20 à 30 ans de votre vie (...). Ça m'a pourri la vie, franchement."

Une terrible rumeur qui a également "pourri la vie" de son fils Ludovic, né de son mariage avec Ringo. "En classe, il devient la risée de ses camarades, écrivait Paris Match en 2017, quelques jours après la mort de Ludovic des suites d'une overdose, à 42 ans. Il serait un enfant adopté. Bouleversé, il s'en ouvre à sa mère. Mais Sheila ne pourra trouver les morts qui rassurent. A la place, elle propose à son fils de lui montrer le film de son accouchement. Trop blessée pour comprendre que ce n'était pas ce que son fils attendait."