Richard Berry : Coup de sang de sa femme Pascale qui gifle sa fille Coline au tribunal !

Voilà qui ne va pas apaiser les tensions dans le clan... Depuis le 1er avril, le tribunal d'Aurillac étudie la plainte déposée par la chanteuse Jeane Manson contre Coline Berry. La star accuse son ex belle-fille de diffamation après les affirmations de celle-ci selon lesquelles elle aurait participé à des agressions sexuelles contre elle lorsqu'elle était petite et en couple avec son père l'acteur Richard Berry. Lors de la première journée d'audience, Pascale Louange, la femme actuelle du comédien, a perdu ses nerfs.

En effet, c'est Vincent Vantighem, grand reporter pour BFMTV et chargé de couvrir le procès, qui rapporte l'incident sur son fil Twitter. Après avoir longuement détaillé toutes les interventions du jour, il a expliqué en fin de journée qu'à un moment donné, un dérapage s'est produit entre les deux femmes. "Un incident a éclaté lors d'une suspension, juste avant la plaidoirie de la défense : la compagne actuelle de Richard Berry a giflé Coline Berry, après l'avoir insultée... Au sein du tribunal...", écrit-il.

Des faits également rapportés par Ouest-France qui précise que Pascale Louage s'est volontairement levée de sa place pour aller gifler Coline Berry. "La violence n'a pas sa place dans cette enceinte", lui a lancé Me Karine Shebabo, l'avocate de Coline, à la sortie de la salle. "Les insultes, c'est de la violence", a répondu du tac au tac Pascale Louage, soutenue par son époux. Suite à ce geste décrié, l'avocate de Coline Berry a déposé plainte pour sa cliente au commissariat d'Aurillac. "En vingt ans de barreau, je n'ai jamais vu cela. C'est toute la difficulté des victimes d'incestes à dénoncer les faits : on est obligé de frapper pour les faire taire", a-t-elle assuré.

Quant au procès en diffamation intenté par Jeane Manson - qui a été mariée à Richard Berry de 1984 à 1986 - il est en pause pour le moment. Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril. La chanteuse, qui a nié toutes les accusations de Coline Berry et n'a pas hésité à la qualifier de "mytho" depuis qu'elle est enfant, réclame la coquette somme de 250 000 euros de dommages et intérêts. L'affaire concernant Richard Berry, accusé de viols et agressions sexuelles sur mineur, est elle aussi toujours en cours.

Tous les protagonistes mis en cause restent présumés innocents jusqu'au jugement définitif de cette affaire.