Richard Berry et sa femme Pascale : célébration de douze ans d'amour avec une photo complice

Richard Berry, accusé d'inceste par sa fille aînée Coline Berry-Rojtman, n'a rien publié sur son compte Instagram. Depuis que sa victime présumée a témoigné et déposé plainte contre lui et contre son ancienne épouse, Jeane Manson, l'acteur de 70 ans se fait discret. Sa dernière apparition publique remonte au 19 mai dernier, date des obsèques de son ami Jean-Yves Bouvier.

L'actrice et agent Coline Berry-Rojtman avait porté plainte en janvier 2021 contre son père Richard Berry et son ancienne belle-mère Jeane Manson pour "viols ou agressions sexuelles incestueuses, et corruption de mineure". Elle évoquait des "jeux sexuels" incestueux et pédophiles qui, d'après elle, ont eu lieu lorsqu'elle était enfant, lors de week-ends passés chez Richard Berry et Jeane Manson, qui ont été mariés entre 1984 et 1986.

L'ancien parrain de l'association Enfance Majuscule a été, par le passé, le compagnon de Catherine Hiegel, mère de sa fille Coline. Après avoir été marié à Jeane Manson, Richard Berry a été l'époux de l'actrice Jessica Forde, avec qui il a eu une fille prénommée Joséphine Berry (29 ans). Depuis, il a refait sa vie avec la comédienne Pascale Louange. Ensemble, ils ont accueilli une fille prénommée Mila, née en 2014, avant de se marier en 2016.

Richard Berry et Jeane Manson restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.