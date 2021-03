Jeane Manson membre d'une secte pédophile ? Marilou Berry défend Coline

Dans un communiqué publié sur Facebook, Jeane Manson a nié toute implication avec toute organisation à dérive sectaire. "Je confirme que je ne fais pas partie ni n'ai jamais fait partie dans ma vie d'une mouvance sectaire", avait-elle écrit le 4 mars dernier.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après la plainte de Coline Berry-Rojtman contre son père Richard Berry et son ancienne belle-mère, Jeane Manson pour "viols ou d'agressions sexuelles incestueux, et de corruption de mineure". Des faits incestueux et pédophiles qui d'après elle ont eu lieu lorsqu'elle était enfant, lors de week-ends passés chez Richard Berry et Jeane Manson, qui ont été mariés entre 1984 et 1986.

Richard Berry et Jeane Manson restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier.