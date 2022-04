Jeane Manson accusée d'inceste par Coline Berry, elle lui répond : "Tu sais très bien que je ne t'ai jamais fait ça"

Plus d'un an après la médiatisation de l'affaire Richard Berry, accusé d'inceste par sa fille Coline Berry-Rojtman, s'ouvre aujourd'hui à Aurillac le procès opposant cette dernière à son ex-belle mère Jeane Manson. La chanteuse et actrice américaine poursuit Coline pour diffamation, puisqu'elle est elle aussi accusée de viols et agressions sexuelles dans cette affaire. Accusations que Jeane Manson et Richard Berry nient fermement.

Peu avant l'ouverture du procès dans le Cantal, ce vendredi 1er avril 2022, Jeane Manson a accordé une interview à BFMTV. Un entretien durant lequel l'Américaine de 71 ans a une fois encore rejeté les accusations de son ex-belle fille Coline : "Je lui réponds que je ne lui ai jamais fait de mal. Que j'ai essayé simplement, et avec tout mon coeur, de lui donner un peu d'amour parce que c'était une enfant un peu peureuse, a-t-elle déclaré. Je voudrais lui dire : 'Tu sais très bien que je ne t'ai jamais fait ça, tu sais très bien que ton père non plus. Donc il faut arrêter ces mensonges.'"

En janvier 2021, Coline Berry-Rojtman (46 ans), la fille aînée de Richard Berry née de sa relation passée avec la comédienne Catherine Hiegel, a déposé une plainte auprès du parquet de Paris contre son père et son ex-femme Jeane Manson pour inceste, viols et agressions sexuelles. Des faits qui auraient été commis lorsqu'elle était enfant, au début des années 1980. "C'est assez violent à raconter... Mon père nu, Jeane Manson nue, qui jouent à recréer un orchestre avec leurs organes sexuels, avait notamment expliqué Coline, lors d'une interview accordée à BFMTV en mars 2021. En l'occurence, le sexe de mon père comme une flûte ou une trompette (...). L'inceste, c'est plein de façon d'être incestueux." Elle a également affirmé que Jeane Manson faisait partie d'une secte, celle des Enfants de Dieu, "qui prône la pédophilie et l'inceste".

Une tribune contre l'inceste

Deux camps s'opposent dans cette affaire : celui de Coline, notamment soutenue par sa mère, sa tante Josiane Balasko et sa cousine Marilou Berry, et celui de Richard Berry et Jeane Manson. Le comédien et réalisateur de 71 ans peut quant à lui compter sur le soutien de son épouse Pascale Louane (la mère de sa petite dernière Mila, 8 ans) et son autre fille Joséphine Berry (30 ans, née de son mariage avec Jessica Forde). Enfin, Jeane Manson a vu sa propre fille, la chanteuse Shirel, prendre publiquement sa défense en dénonçant ces accusations d'inceste. Un témoignage important puisque cette dernière avait le même âge que Coline et passait du temps avec sa mère et Richard Berry, au moment des faits présumés.

Alors que l'enquête à Paris semble au point mort, Richard Berry devrait prendre part au procès d'Aurillac en tant que témoin. "C'est le procès que nous n'aurons pas, parce que les faits rapportés par Coline sont prescrits, a commenté l'avocate de Coline Berry-Rojtman auprès de Marianne. On va le transformer en une tribune contre l'inceste. Contre le silence, contre la mécanique de domination qui en fait un tabou."



Richard Berry et Jeane Manson restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.