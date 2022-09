Affaire Richard Berry : Marilou Berry s'exprime sur son soutien à sa cousine Coline

C'est une révélation qui avait eu l'effet d'une bombe. Le 25 janvier 2021, Coline Berry-Rojtman, fille du célèbre acteur Richard Berry, portait plainte contre lui. Viols, agressions sexuelles, corruption sur mineur... Il faisait alors objet de plusieurs chefs d'accusations. L'acteur a toujours nié les faits et mercredi 31 août, l'enquête a été classée sans suite pour prescription. Sa fille a elle été condamnée pour diffamation. Mais Marilou Berry, la fille de Josiane Balasko, s'est immédiatement rangée du côté de sa cousine Coline afin de la soutenir dans cette affaire.

Un soutien qu'elle a de nouveau affirmé dans un entretien inédit accordé à Gala. "Je ne pouvais pas faire autrement face à une injustice trop grande. Son père est quelqu'un d'extrêmement influent qui avait, je pense, le pouvoir. C'était injuste de la laisser toute seule dans ce procès médiatique de merde qui a été fait", a-t-elle déclaré, avant d'assumer sa volonté d'utiliser sa notoriété afin de lui venir en aide en sensibilisant un maximum de monde, à commencer par les journalistes.

"Coline n'est plus seule"

"Je n'ai pas beaucoup de pouvoir mais j'ai au moins celui d'être entendue par les médias. Ce serait dégueulasse de ma part de la laisser se faire lyncher sur la place publique. Toutes les femmes qui sont mortes sous les coups de leur mec ont porté plainte. Et rien ne bouge. Aujourd'hui, ce n'est plus tabou, mais on s'habitue et on ne réagit plus. C'est horrible", a-t-elle ajouté.

Malgré sa volonté d'aider, Marilou Berry n'a pas échappé aux critiques. On lui a notamment reproché de ne pas "avoir parlé plus tôt", ce qu'elle n'a pas apprécié comme elle l'a fait comprendre en février 2021 dans les colonnes de Libération. Elle a rappelé que "c'était sa cousine la victime et qu'au début elle a décidé de ne pas porter plainte". "Qui suis-je pour ne pas respecter ce choix ?", a-t-elle répondu à ceux qui l'accusent de "faire prospérer le chaos dans sa famille".

"Je ne me réjouis pas du malheur de mon oncle. En revanche, ce qui me rend heureuse dans cette histoire, c'est qu'après avoir passé presque quarante ans à porter ce fardeau, Coline n'est plus seule", a-t-elle ajouté. Marilou Berry, réputée pour être très engagée dans la cause féministe, s'avère donc être un soutien de taille pour Coline Berry.