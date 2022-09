Richard Berry accusé d'inceste par sa fille Coline : affaire classée sans suite, premières réactions

L'affaire Richard /Coline Berry réapparaît de nouveau dans le tourbillon médiatique : l'enquête visant l'acteur, scénariste et réalisateur pour inceste a été classée sans suite pour prescription, selon une information de BFMTV confirmée par le parquet de Paris. La fille de la star française, née de la relation de l'artiste avec la comédienne Catherine Hiegel, avait avait porté plainte en 2021, accusant notamment son père de "viols et d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant". Richard Berry a toujours démenti les accusations.

C'est le 25 janvier 2021 que Coline Berry-Rojtman avait déposé une plainte contre son père, l'accusant de "viols et d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant". Elle avait également accusé Jeane Manson, à l'époque des faits compagne de Richard Berry, de "corruption de mineur". C'est un article du Monde qui avait mis le feu au poudre, dans lequel la femme de 46 ans assurait avoir été victime d'abus sexuels de la part de son père lorsqu'elle était enfant et qu'il était en couple avec Jeane Manson, obligée de participer à un jeu sexuel - "le jeu de l'orchestre" - sous la contrainte de son père lorsqu'elle était âgée de 6 à 10 ans, soit entre 1982 et 1986.

"Coline Berry a dénoncé ces faits en sachant pertinemment qu'ils étaient prescrits, pour qu'il y ait une enquête, a réagi auprès de l'AFP son avocat, Me Patrick Klugman. Celle-ci prend acte que les faits sont prescrits. Nous comprenons donc que les faits sont caractérisés, et c'est ce que nous attendions", a-t-il ajouté. "Plus personne ne pourra dire que Coline Berry est une menteuse." Des arguments contredit par maître Hervé Témine chargé de la défense de Richard Berry avec maître Sophie Obadia : "Contrairement à ce qui a pu être indiqué à tort, rien ne permet de dire que les faits sont établis. Le parquet ne l'a pas dit et n'avait d'ailleurs pas à le dire."

Depuis l'année 2021, père et fille étaient donc en guerre, chacun restant sur ses dires tandis qu'en parallèle, un déballage médiatique s'est produit, obligeant les membres de leur famille à prendre position, comme Marilou Berry, nièce de l'acteur et fille de Josiane Balasko qui a toujours soutenu sa cousine germaine. Jeanne Manson avait elle décidé de riposter en déposant à son tour une plainte en diffamation. La chanteuse américaine qui a fait carrière en France a obtenu gain de cause le 14 avril dernier : Coline Berry a été condamnée à verser une amende de 2000 euros pour des propos tenus sur BFMTV et dans l'article du journal Le Monde. Mais aussi à verser au titre du préjudice subi pas moins de 20 000 euros au profit de Jeane Manson. Un procès en appel doit avoir lieu le 9 novembre prochain a précisé BFMTV.

C'est le 14 juin 2022 que Richard Berry, marié à Pascale Louange qui n'a pas caché sa colère et papa de 3 filles, avait été entendu en audition libre à Paris le 14 juin dernier. Malgré la présomption d'innocence, l'affaire a eu un retentissement important sur sa carrière et sa vie privée, tandis que sa fille a aussi subi les foudres des tribunaux publics.