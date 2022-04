Affaire Richard Berry : sa fille Coline condamnée pour diffamation, elle va devoir payer une grosse amende

L'affaire fait couler beaucoup d'encre depuis des mois. Coline Berry avait déposé plainte contre son père Richard Berry et contre son ancienne belle-mère Jeane Manson en janvier 2021 au Parquet de Paris pour violences sexuelles, notamment pour avoir été "été obligée de participer à des jeux sexuels" lorsqu'elle était enfant. Un premier verdict vient de tomber, et pas en sa faveur. Le jeudi 14 avril 2022, la plaignante a effectivement été condamnée par le tribunal d'Aurillac pour diffamation.



Selon les informations de l'AFP, Coline Berry-Rojtman va devoir payer une amende de 2 000€ à cause de l'article paru dans le journal Le Monde le 14 février 2021, dans lequel elle évoquait les violences sexuelles qu'elle aurait subies alors qu'elle était mineure, en 1984 et en 1985. Mais aussi pour son intervention dans l'émission Le Live BFM, diffusée sur la chaîne du même nom, durant laquelle elle avait affirmé que Jeane Manson faisait partie de la secte des enfants de Dieu. Coline Berry va également devoir verser 20 000€ de dommages-intérêts à l'ancienne chanteuse, ainsi que 5 000€ au titre des frais de justice.

Les parents, agresseurs et connus, ont de beaux jours devant eux

Coline Berry avait trouvé de nombreux soutiens à travers le pays après avoir rendu l'affaire publique, notamment celui de sa tante Josiane Balasko et celui de sa cousine Marilou Berry. Cette condamnation est une offense gravissime pour Karine Shebabo, son avocate depuis le début de la procédure. "Ma cliente est consternée, les parents, agresseurs et connus, ont de beaux jours devant eux, a-t-elle expliqué à l'AFP. C'est une décision consternante, d'une grande violence et un mauvais signal envoyé aux enfants." L'enquête sur les faits énoncés par Coline Berry devant le parquet de Paris est toujours en cours. Si Richard Berry et Jeane Manson nient tout en bloc, depuis des mois, la fille du comédien a fait savoir qu'elle ferait appel à ce jugement.

La gifle reçue par Coline Berry de l'épouse de son père

L'affaire est quoi qu'il en soit loin d'être terminée, comme le rappelle à juste titre le journaliste BFMTV Vincent Vantighem, ce jeudi 14 avril. Dans un live tweet, il précise que la qualification de "violences" aurait pu être aggravée si elles avaient portées sur une partie civile ou un témoin, mais Coline Berry était, alors, prévenue, lors de ce procès. Il rapporte que le parquet d'Aurillac a ouvert une enquête pour 'violences aggravées' après la gifle reçue par Coline Berry de la part de Pascale Louange, l'épouse de Richard Berry, lors de l'audience. Le jugement rendu ce jeudi à Aurillac va donc faire l'objet d'un examen par une cour d'appel.