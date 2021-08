Affaire Richard Berry : Jeane Manson égratigne son ex belle-fille Coline sur les réseaux sociaux

Une secte qui prône la pédophilie et l'inceste

Coline Berry avait assuré qu'elle avait été contrainte de participer à des jeux sexuels avec Jeane Manson, son ancienne belle-mère. Elle l'avait même accusée de faire partie d'un sordide organisme sur BFM TV. "Elle fait partie des Enfants de Dieu, une secte qui prône la pédophilie et l'inceste", affirmait-elle. Depuis le début de l'affaire, Jeane Manson et Richard Berry démentent fermement les allégations de l'actrice de 45 ans. L'Américaine s'était dite "horrifiée" par les propos de son ex-belle-fille et dénonçait, à son tour, une "inquisition malsaine".

Richard Berry et la chanteuse américaine Jeane Manson, ex-compagne de l'acteur, elle aussi accusée par Coline Berry-Rojtman, restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier.