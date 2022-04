Coline Berry "mytho" ? Détails glauques et révélations, Jeane Manson et Richard Berry l'affrontent au tribunal

En février 2021, Coline Berry entrait dans la lumière médiatique suite à un article du journal Le Monde dévoilant qu'elle avait discrètement porté plainte un mois plus tôt contre son père, l'acteur Richard Berry, pour viols et agressions sexuelles sur mineur. Des faits qui remonteraient aux années 1980. Le comédien de 71 ans nie catégoriquement les faits. Dans la foulée, Coline Berry accusait aussi la chanteuse Jeane Manson, ex-femme de l'acteur, d'avoir participé à ces agressions. Celle-ci a porté plainte pour diffamation et le procès s'est ouvert.

C'est donc ce vendredi 1er avril que les juges du tribunal d'Aurillac - Jeane Manson y vit une grande partie de l'année et a donc déposé plainte ici - ont commencé à étudier le dossier. Le début de l'audience a donné lieu à de longs débats entre avocats, ceux de la défense plaidant l'impossibilité de juger de la diffamation, alors que les faits dénoncés par Coline Berry font l'objet d'une enquête souligne l'AFP. Mais le tribunal ne les a pas suivis et a lancé l'interrogatoire de cette dernière. Sur Twitter, le journaliste Vincent Vantighem, grand reporter pour BFMTV, a d'ailleurs documenté toute la journée ce qu'il s'est dit à la barre.

C'était devenu invivable de porter ce secret

Coline Berry, qui a divisé le clan en deux camps suite à sa plainte, a donc de nouveau décrit face aux juges les jeux sexuels dont elle assure avoir été la victime. Selon elle, Richard Berry lui avait par exemple imposé le jeu de "l'orchestre" dans lequel elle devait jouer avec le sexe de son père, comparé à une "flûte" ou une "trompette", parfois en présence de Jeane Manson. "C'était le jeu de l'orchestre. C'était comme ça qu'il était présenté (...) Et Jeane Manson chantait", a-t-elle assuré.

"Je suis bouleversée. On essaye de rendre justice à une personne qui m'a agressée, qui a été témoin de l'agression. Je pense être une personne construite (...) C'était devenu invivable de porter ce secret. Je le fais pour mes enfants. Qu'ils ne portent pas ce secret. Pour que la vérité soit enfin dite. Pour cesser d'être salie", jure-t-elle à la barre, réfutant d'avoir porté plainte après la publication du livre de Camille Kouchner sur l'inceste subi par son frère.

Tout le monde l'appelle la mytho

Lors de cette audience, Jeane Manson n'y est pas allée par quatre chemins : pour elle, Coline Berry raconte n'importe quoi ! "Elle ne m'a jamais vue nue, elle ne m'a jamais touché les seins. (...) Elle ment et quand on ment, on est toujours découvert (...) Depuis qu'elle a dix ans, tout le monde l'appelle la mytho", dit-elle. Elle assure avoir été choquée de l'article du Monde en le lisant et aurait même appelé Coline, furieuse. "Mais c'est des mensonges Coline ! Tu ne peux pas dire ça de ton père !", lui aurait-elle confié au téléphone. "Coline Berry assure que Jeane Manson et sa fille, Shirel [qui a pris position pour Richard Berry, NDLR], ont reconnu les faits auprès d'elle, au début. C'est même elle qui a donné les numéros aux journalistes qui ont bossé sur le sujet, à l'époque", précise enfin Vincent Vantighem.

Accusée par son ancienne belle-fille d'avoir appartenu à la secte accusée notamment de pédophilie, Les enfants de Dieu, la chanteuse a aussi nié cette affirmation, reconnaissant avoir collaboré artistiquement avec eux mais sans appartenir au mouvement. Enfin, on apprend aussi au cours de son audition que Jeane Manson réclame la somme de 250 000 euros de dommages et intérêts !