Richard Berry : Coline soutenue par son ex-mari, "cet inceste a toujours été présent..."

Dans la foulée de l'affaire Duhamel/Kouchner, un autre clan se retrouve dans la tourmente : celui du populaire comédien Richard Berry. Il est accusé par sa fille Coline, née de son histoire avec Catherine Hiegel, de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et de corruption de mineur. Ce dernier dément et se tient prêt à une confrontation alors que la plaignante a été entendue six heures par la police. Père et fille engrangent des soutiens respectifs.

Dans les pages du journal Le Parisien, ce lundi 15 février 2021, plusieurs membres du clan Berry s'expriment sur le sujet et se positionnent vis-à-vis des très graves accusations portées par Coline Berry pour des faits d'inceste qui se seraient déroulés dans les années 1980. Comme le relate le quotidien, l'entourage de l'acteur du film L'Union sacrée "dénonce les 'mensonges' d'une fille fragile et désespérément en quête de l'amour de son père". Richard Berry, âgé de 70 ans, avait de son côté affirmé que sa fille aurait très mal vécu l'annonce de la grossesse de son épouse actuelle, Pascale Louange, alors que Coline attendait elle-même son troisième enfant. Elle aurait alors remis sur le tapis cette histoire d'inceste qu'elle affirmait avoir déjà évoqué dans le privé, mettant en garde Pascale par mail... Des accusations alors restées en famille, en 2014, avant qu'elles ne deviennent médiatiques par une plainte déposée par Coline en janvier 2021.

Coline Berry, âgée de 45 ans, a reçu le soutien de Marilou Berry et Josiane Balasko ainsi que celui de son ex-mari et père de ses deux enfants, le producteur Romain Rojtman. "La personnalité de Coline fait que le mensonge est impossible pour elle. J'ai passé quatorze ans avec elle : cet inceste a toujours été très présent dans notre vie", jure-t-il. Le Parisien précise qu'il aurait appris cette supposée histoire d'inceste en 2006. "C'est une démarche de reconstruction. C'est aussi important vis-à-vis de nos enfants : les secrets de famille, ça détruit sur plusieurs générations", a ajoute le producteur.

Ces déclarations sont à l'opposée de celles tenues par Matthieu Petit, premier mari de Coline Berry et père de sa fille Elise. Le producteur-scénariste a lui fait part de ses "doutes monstrueux" dans les colonnes du journal Le Monde, suite aux accusations de son ex-épouse. Le journal précise toutefois que lui aurait cependant eu vent de cette histoire en 2001.

Richard Berry, soutenu par sa fille Joséphine, sa soeur Marie, sa femme Pascale ainsi que son ex-épouse Jeane Manson - elle aussi visée par la plainte -, sa belle-fille Shirel, reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.