Richard Berry accusé d'inceste : les "doutes monstrueux" de l'ex-mari de Coline Berry

Les clans se forment. Après les graves accusations portées par Coline Berry contre son père, qu'elle accuse d'inceste pour des faits qui se seraient déroulés dans les années 1980, les uns et les autres prennent parti. Alors que Le Monde a publié une longue enquête et a donné la parole à plusieurs membres gravitant autour du clan de Richard Berry, le témoignage de Matthieu Petit n'est guère du côté de son ex-épouse.

Alors que Coline Berry avait annoncé dans un long message Instagram, en réaction à la publication de son père qui avait pris les devants en annonçant la plainte de sa fille et son démenti catégorique, qu'une enquête était en cours par un reporter, c'est donc Le Monde qui a sorti un papier mercredi 4 février 2021. Comme le précise le quotidien, Matthieu Petit les a appelés "à son initiative" souhaitant pouvoir dire quelques mots sur celle qui a été sa femme et qui porte des accusations gravissimes contre le célèbre comédien. Il a ainsi clairement indiqué avoir des "doutes monstrueux" sur ce qu'affirme avoir subi Coline Berry dans son enfance. Lui en avait-elle jamais parlé du temps de leur union ? A l'inverse, elle a reçu le soutien de son ex-mari et père de ses deux autres enfants, le producteur Romain Rojtman.

Matthieu Petit, producteur-scénariste et compagnon de Mathilde Seigner, a eu une fille prénommé Elise avec son ancienne femme. L'ex-couple était d'ailleurs présent lors de l'enregistrement de La Chanson Secrète, en décembre dernier, sur TF1 qui mettait notamment à l'honneur Richard Berry. L'acteur de 70 ans avait vu débarquer sur scène son ami Patrick Bruel et sa petite-fille. A ce moment-là, Coline Berry semblait toujours en bons termes avec son père... Ledit père avec lequel on a pu la voir à plusieurs reprises ces dernières années aussi bien au Festival de Ramatuelle en 2019, elle publiait quelques semaines plus tard une affiche de la pièce de son père Plaidoiries en Israël - où elle lui avait fait la surprise de le rejoindre avec un de ses enfants - avec la légende "trop fière" ainsi qu'à l'avant-première du film Les Profs et à qui elle souhait encore une bonne fête des pères avec une photo d'archive sur Instagram en juin dernier.

Coline Berry, qui aurait été tardivement motivée dans sa démarche par l'affaire Duhamel portée par Camille Kouchner, a porté plainte contre son père pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur. Une plainte visant aussi son ancienne belle-mère la chanteuse Jeane Manson, laquelle ni également les faits reprochés et qui a reçu le soutien de sa fille Shirel. Coline Berry a été convoquée par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, afin d'être auditionnée le 9 février, dans le cadre d'une enquête préliminaire. Quant à Richard Berry, il a indiqué au Monde vouloir une expertise psychiatrique de sa fille, ce qu'elle dit ne pas craindre.

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.