Richard Berry et sa femme "pestiférés" ? Ils cherchent à déménager, non sans difficultés...

Vendredi 1er avril 2022, Pascale Louange a giflé Coline Berry, la fille de son mari Richard, lors d'une journée d'audience au tribunal d'Aurillac ; dans le cadre du procès en diffamation intenté par Jeane Manson après les accusations de Coline sur des faits supposés d'inceste. Un geste expliqué par un proche, qui assure qu'elle vit "très mal les retombées de cette affaire". Et pour cause : sa vie a été chamboulée en même temps que celle de l'acteur après la plainte de sa fille.

C'est dans les pages du magazine Voici que l'on découvre les impacts des graves accusations portées par Coline contre Richard Berry. "Le couple, après avoir découvert des tags ciblés sur le mur de leur immeuble parisien, est pressé de déménager", relatent nos confrères. Mais leur recherche d'un autre logement virerait "au cauchemar" selon une source proche. Et la personne indiscrète de relater les coulisses de cette nouvelle vie devenue chaotique : "Ils avaient trouvé un nouvel appartement, mais la propriétaire a refusé de le leur céder quand elle a su pour qui c'était. Elle a dit que les habitants de l'immeuble ne seraient pas ravis de les avoir comme voisins, et Pascale est furieuse d'être considérée comme une pestiférée."

Richard Berry, qui dément les accusations de Coline et a assuré lors de l'audience où il a été cité comme témoin - dont le jugement sera rendu le 14 - qu'elle souffrait de longue date d'une tendance au mensonge. Le comédien le comédien aujourd'hui âgé de 71 ans paye aussi cette affaire d'un point de vue professionnel. Ainsi, il a vu trois projets au cinéma être annulés. En revanche, il avait pu reprendre les représentations de sa pièce Plaidoiries, rendant folle de rage son ancienne compagne et mère de sa fille, la comédienne Catherine Hiegel. Si le futur s'annonce donc compliqué sur le plan professionnel pour Richard Berry, celui-ci serait toutefois "serein" face au procès qui l'attend après la plainte de Coline et se réjouit de constater que "ses amis ne l'ont pas lâché".

Tous les protagonistes impliqués restent présumés innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de ces affaires.

Voici, dans les kiosques le vendredi 8 avril 2022.