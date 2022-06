Richard Berry accusé d'inceste par sa fille Coline : l'acteur entendu par les enquêteurs

Plus d'un an après la plainte de sa fille Coline, l'acteur Richard Berry a enfin été entendu par les enquêteurs de la Brigade de Protection des Mineurs ce mardi, selon une source proche du dossier qui confirme une information de la chaîne M6. Visé par de graves accusations de "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant" et de "corruption de mineur" par son aînée, il était reçu pour une audition libre.

Des accusations très graves pour des faits qui se seraient déroulés au milieu des années 80 alors que Coline Berry, née en 1976, avait entre 8 et 9 ans. Potentiellement prescrits, ils font tout de même l'objet d'une enquête ouverte par le parquet. Les mêmes enquêteurs avaient reçu la fille de l'acteur quelques semaines après sa plainte, en février 2021 pour qu'elle livre sa version.

Dans celle-ci, elle accusait notamment son père de la soumettre à certains jeux sexuels en compagnie de celle qui partageait sa vie à l'époque, la chanteuse Jeane Manson. Celle-ci avait immédiatement porté plainte en diffamation, un procès qui s'était déroulé en avril 2022 et qu'elle avait gagné en première instance. Coline Berry avait immédiatement fait appel de cette décision.

Richard Berry se défend, soutenu par son clan.

Richard Berry, quant à lui, avait publié un long message sur son compte Instagram et démenti "de toutes (ses) forces et sans ambiguïté ces accusations immondes". "Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline, ni avec aucun de mes enfants" avait-il assuré. Il est le père de deux autres filles, Joséphine, née en 1992 et Mila, née en 2014 de son union actuelle avec Pascale Louange.

Une comédienne qui l'a toujours soutenu envers et contre tout et qui, au procès opposant Coline Berry et Jeane Manson, avait fini par gifler sa belle-fille. Rappelée à l'ordre, elle n'avait pas vraiment exprimé de regrets selon une source anonyme proche, confiant qu'elle avait "une haine indéfectible" contre l'aînée de l'acteur. "Elle considère la gifle comme une connerie, mais pour elle c'est allé trop loin. Elle a beaucoup de mal avec les retombées de cette affaire" avait-expliqué la même source. Richard Berry avait également reçu le soutien de sa fille cadette, l'actrice Joséphine Berry.

Coline Berry-Roijtman est quant à elle soutenue par son ex-mari, le producteur Romain Roijtman, qui avait témoigné dans Le Parisien : "La personnalité de Coline fait que le mensonge est impossible pour elle. J'ai passé quatorze ans avec elle : cet inceste a toujours été très présent dans notre vie", avait-il expliqué. Sa cousine, Marilou Berry et sa tante Josiane Balasko sont également derrière elle depuis les tous premiers moments.

Richard Berry reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au procès.