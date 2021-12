Richard Berry père admiratif de sa fille Mila (7 ans) : il partage une vidéo de ses exploits en danse

Accusé de faits d'inceste par sa fille Coline - née de son histoire passée avec Catherine Hiegel - le comédien Richard Berry se fait discret même s'il a repris sa carrière en retrouvant les planches pour la pièce Plaidoiries. Alors que cette histoire se règle désormais au tribunal, il peut trouver du réconfort auprès de son clan.

Sur Instagram, Richard Berry a ému ses abonnés en postant une vidéo, lundi 6 décembre, prise à son domicile et où l'on peut voir sa fille Mila de dos, dansant avec énergie et plaisir au son du tube Femme Like U. "Telle mère telle fille... !", écrit-il en légende. Un moment partagé avec Pascale Louange, sa femme - ils sont mariés depuis 2016 - et mère de sa petite fille aujourd'hui âgée de 7 ans. Père attendri et fier, le comédien de 71 ans n'a pas résisté à l'envie de partager avec ses fans ce joli moment de tendresse qui doit, on l'imagine, lui réchauffer le coeur à un moment de sa vie où ses relations sont extrêmement tendues avec sa fille aînée Coline...

Dans les commentaires, de nombreux abonnés ont posté quelques mots. "Ah oui grande c'est passé trop vite", écrit par exemple Pascal Légitimus. "Tellement grande !!!", ajoute Franck Dubosc. "Trop belles", surenchéri Marie-Amélie Seigner. Malgré les remous causés par les très graves accusations de Coline - qui ont provoqué une scission dans la famille, Marilou Berry et Josiane Balasko s'étant ainsi placées du côté de Coline - le show business n'a donc pas totalement tourné le dos à Richard Berry.