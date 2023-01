"Les yeux de son père" : Richard Berry dévoile une photo de l'une de ses filles, son charmant sosie

Fille de celle qui est désormais photographe, Jessica Forde, et de Richard Berry, Joséphine a choisi de suivre la voie de la comédie. Elle a joué dans L'Immortel et Moi César, 10 ans ½, 1m39 qu'a réalisé son papa et on a pu la voir plus récemment dans Le Cercle des Illusionnistes d'Alexis Michalik dans la peau de Salomé pour la série de TF1, Clem. Sur sa bio Instagram, la trentenaire se présente également comme une passionnée d'écologie. Elle était donc aux anges au début du mois de janvier dans le loft en bois contemporain sur une montagne privée à 1 km de la frontière franco-espagnole, rénové durablement par sa maman.