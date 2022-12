"Malgré la douleur..." : Richard Berry sort du silence, confidences sur l'affaire et sa fille Coline

L'affaire Richard /Coline Berry a été classée sans suite pour prescription. La fille de la star française, née de sa relation avec la comédienne Catherine Hiegel, avait porté plainte en 2021, accusant notamment l'acteur de "viols et d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant". Et il y a dix jours, a eu lieu la condamnation de Coline Berry-Rotjman pour diffamation envers son ex-belle-mère Jeane Manson. Après que Pascale Louange, l'épouse de l'acteur, a pris la parole pour faire part du "cauchemar éveillé" qu'elle a vécu depuis l'éclatement de l'affaire, Joséphine, l'autre fille du comédien, s'est aussi exprimée. Dimanche 18 décembre, c'est Richard Berry qui est sorti du silence pour le Journal du dimanche.

Lui qui a toujours "démenti ces ignobles accusations" est soulagé que "l'affaire, en matière de justice" soit à présent derrière lui. "Il n'y a rien de plus douloureux que d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis, a fortiori par sa fille. Coline a été très loin, jusqu'à dire que j'avais donné un rein à ma soeur pour la faire taire ! Alors que ce don d'organe date de 2005, près de dix ans avant ses premières accusations. J'ai constaté un tas de mensonges semés au fil des ans. Les deux décisions de justice ont permis de mettre ceux-ci à jour en profondeur", lance-t-il en début d'entretien.

Malgré la douleur, je reste son père

Richard Berry a du mal à comprendre les motivations de Coline mais évoque "une jalousie" vis-à-vis de Joséphine. "Et ces accusations ont surgi en 2014, au moment où j'ai annoncé la naissance à venir de mon troisième enfant avec ma femme Pascale. Coline était aussi enceinte. Je cherche des éléments d'explication dans ces concomitances, mais au fond je ne comprends pas pourquoi elle la fait cela", poursuit-il.

Si Richard Berry a soutenu son ex-compagne Jeane Manson face à Coline, il n'a pas été plus loin, comme en portant plainte contre elle car, comme il l'explique, Coline est sa fille : "Malgré ces accusations mensongères et malgré la douleur, je reste son père."

En ce qui concerne l'affaire classée sans suite pour cause de prescription, ce qui a donc été synonyme d'absence d'enquête contradictoire, Richard Berry, ne cache pas qu'il aurait préféré qu'il n'y ait pas de prescription justement et "qu'une enquête à charge et à décharge soit menée par un juge". En tout cas, comme le reconfirme l'acteur, il n'y a pas eu de bisou avec la langue ou de nudité devant sa fille qui, selon un expert psy, présente un syndrome psychotraumatique probant. Dans l'entretien, Richard Berry précise que Coline, alors qu'elle avait 27 ans, avait révélé avoir été violée à 14 ans par son prof d'équitation. "Tout s'est peut-être mélangé", lance-t-il.

L'affaire étant aujourd'hui classée sans suite, l'acteur et sa famille, marqués par presque 2 ans de souffrance, peuvent tenter de se reconstruire malgré les interrogations qui demeurent sur les raisons de telles accusations.