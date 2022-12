"Je me suis donc interrogée..." : Richard Berry accusé d'inceste, sa deuxième fille Joséphine brise le silence

Rappelant la victoire judiciaire de l'ex de son père, Jeane Manson, et l'innocence dont elle n'a jamais douté de son père et de son ancienne compagne, Joséphine Berry tient toutefois à rappeler que cela ne l'empêche pas de clamer que "tous les cas d'abus sexuels incestueux ou autres ne dépendent pas d'une prescription" et loue le travail des associations qui luttent pour les victimes d'inceste ou de violences sexuelles. Elle ajoute : "Je souhaite bien évidemment que les victimes hommes ou femmes, soit entendues et prises en compte par la justice dont le rôle est de rechercher la vérité et de condamner les coupables." Cherchant visiblement l'apaisement après des mois de polémiques, la cousine de Marilou Berry - cette dernière a pris le parti de sa cousine Coline - veut se consacrer à son avenir professionnel et personnel et ne demande que la paix et la sérénité. Un long discours partagé par sa mère Jessica Forde et liké par son père Richard Berry.